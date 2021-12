Cameroun: Aviation civile - L'Université de Yaoundé va ouvrir un cycle

Une convention signée à cet effet vendredi dernier entre cette institution et l'Autorité aéronautique.

Un projet porteur d'espoir pour la jeunesse en quête d'une formation dans le domaine de l'aéronautique voit le jour. L'École nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSP) va désormais former des cadres dans le domaine de l'aviation civile. C'est l'objet de la convention de partenariat signée le 26 novembre dernier, entre le Pr. Maurice Aurélien Sosso, recteur de l'Université de Yaoundé I tutelle académique de l'ENSP, et Paule Avomo Assoumou, directeur général de l'Autorité aéronautique du Cameroun (CCAA). Avant cette convention, tous les cadres de la CCAA étaient formés dans des pays étrangers. L'ENSP dispose pourtant d'une accréditation en la matière.

Cette convention va permettre d'établir un cadre d'échanges entre les élèves ingénieurs ou les enseignants chercheurs de l'ENSP et les professionnels de l'aéronautique civile, afin qu'ils confrontent savoir théorique et pratique professionnelle. " Une portée immense dans le développement à moyen et long terme du secteur de l'aviation civile ", s'est réjoui le DG de la CCAA. Ainsi, grâce à ce partenariat, la CCAA pourra étoffer et diversifier ses offres de formation de haut niveau dans les différentes spécialités de l'aviation civile et mettre à la disposition de l'industrie nationale et sous régionale des professionnels qualifiés et compétents. Cette convention revêt également un intérêt pédagogique pour l'Université de Yaoundé en général et l'ENSP en particulier.

Cette dernière sera chargée d'élaborer des programmes d'apprentissage, d'assurer le suivi de la progression académique et la structuration des curricula. " L'ENSP, grande école à vocation scientifique, technologique et professionnelle devra assurer en collaboration avec l'Autorité aéronautique, la formation des cadres de haut niveau en recyclage des aéronefs et matériels aéronautiques en fin de vie. Cette formation les préparera à un certificat, notamment le Bachelor ou le diplôme d'ingénieur spécialisé ou encore le Master spécialisé dans ledit domaine. De commun accord, nous avons opté pour une approche progressive en lançant à très court terme une formation certifiante sur le recyclage des aéronefs en fin de vie ", a précisé le Pr. Rémy Magloire Etoua, directeur de l'ENSP.