Cameroun: Concert - Gospel show à Meyomessala

L'association Africa Son a organisé un spectacle dans la nuit de samedi à dimanche dans cet arrondissement du Sud pour soutenir la réussite de la CAN.

L'esplanade de l'Hôtel de ville de Meyomessala, région du Sud, a pris les allures d'une salle de spectacle dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Pendant dix heures de show non-stop, huit chorales ont célébré et rendu grâce au Seigneur à travers des louanges et des chants d'adoration. Ce festival de chorale biennal est rendu à sa 7e édition. Le président de l'association Africa Son, Paul Desmoyers Meki par ailleurs cadre au secrétariat général du ministère des Sports et de l'Education physique et son équipe ont voulu apporter un appui spirituel à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée au Cameroun. Ce, à travers le concept " Gospel Can ".

Il est 21h samedi, lorsque la chorale Diapason d'Or prend d'assaut le podium pour livrer sa première prestation. " Duma " est le titre choisi pour mettre en ébullition le public de Meyomessala, constitué du public, d'autorités administratives et traditionnelles, venus nombreux assister à cet événement musical. La chorale OMI, constituée d'artistes du Grand Nord va elle aussi capter le public sur les titres " Liwe Liwe " et " Odimina ". Leur originalité va recevoir les applaudissements des fans. Ils vont d'ailleurs accompagner le groupe par des pas de danse.

Le groupe Himmel Choir avec ses morceaux " Who am I ? " et " La vraie adoration " a servi des notes adoucissantes. La chorale Saint-Luc de Mvomeka'a ne sera pas en reste. En terrain connu, elle va livrer une prestation sans pareil à ses fans de toujours, accompagnée d'une chorégraphie qui va mettre toute l'assistance debout pendant près de 20 minutes. Suivront ensuite les chorales des Travaux publics, le Messager de Bidjon, Saint Albert de Mengom et enfin Jesus Friends. Tous ces groupes vont se relayer sur la scène jusqu'à 6h du matin dimanche. Au cours de cette soirée, les grands standards gospel, blues et soul ont été interprétés. Des chanteurs talentueux et une énergie débordante ont valu à ce spectacle des ovations bien nourries. Un public comblé jusqu'au bout et qui en redemande encore et toujours.

Auréolé de ce succès, Paul Desmoyers Meki a fait savoir que cette soirée avait pour but d'implorer le Dieu Tout-Puissant afin d'obtenir son onction pour son soutien avant, pendant et après la CAN. " Notre souhait étant que pendant cette grande rencontre sportive africaine, le Cameroun soit un et indivisible. Le pouvoir appartient à Dieu et l'exercice du pouvoir appartient à qui il a été donné. Le chef de l'Etat est natif de cet arrondissement. Même si nous chantons pour la gloire de Dieu, nous pensons qu'il faut donner à César ce qui appartient à César ", a-t-il conclu. Rendez-vous a été donné les 11 et 12 décembre prochains au Palais des Sports de Yaoundé pour la clôture de cette activité.