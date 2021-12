Congo-Kinshasa: CENI - La Cenco jette l'éponge

L'église catholique de la RDC vient, sur décision de la Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo), de se retirer de la " Sous-composante Confessions religieuses ", considérée depuis 2003, au terme du Dialogue Intercongolais, comme le " réservoir " des candidats à la présidence de la Ceni (Commission Electorale Nationale Indépendante).

La raison avancée pour lever pareille option est fort discutable. Car s'il s'agit réellement de " doctrines " et des " valeurs éthiques ", les mandats successifs de leur défunt candidat, l'abbé Apollinaire Malumalu, n'avaient pas été des modèles en la matière.

On se souvient que tout au long du processus électoral de 2006, des opérations préélectorales jusqu'à la tenue effective des élections, le fichier électoral était truffé d'électeurs fictifs, de doublons, de mineurs, de militaires et policiers et d'étrangers. Le bourrage des urnes le jour du vote, suivi de la compilation opaque des bulletins de vote, était tel que la proclamation des résultats du premier tour de la présidentielle avait eu lieu dans un char de combat. Peu après ce verdict des urnes qui puait les fraudes électorales à mille lieues, Kinshasa avait enregistré une bataille rangée à l'arme lourde, dans les rues de la Gombe, entre " l'armée " du président Joseph Kabila et celle du vice-président Jean-Pierre Bemba en juillet 2006.

La vérité des urnes n'ayant pas été au rendez-vous au second tour, la proclamation définitive des résultats et l'investiture de Joseph Kabila étaient émaillés, en mars 2007, de la seconde guerre entre l'armée du président élu et celle du candidat malheureux, cette fois à travers aussi bien les rues de Gombe que celles de plusieurs communes de Kinshasa.

Le sang avait abondamment coulé, à Kinshasa comme dans les provinces acquises à la cause du candidat Bemba, à cause de la présence, à la tête de la Ceni, d'un représentant de l'Eglise Catholique.

En 2011, le flambeau des tripatouillages des urnes était porté par un pasteur protestant, Daniel Ngoie Mulunda. Une fois sa mission accomplie, le brassard de la Ceni était de nouveau confié à l'abbé Apollinaire Malumalu. Revenu avec l'agenda des fraudes électorales, ce prêtre catholique avait de nouveau fait couler le sang des Congolais de Kinshasa en janvier 2015, avant de tomber malade et de mourir en pleines contestations préélectorales sur fond de glissement du calendrier électoral.

Un laïc protestant, en la personne de Corneille Nangaa, était remis en selle, avec le bilan que l'on connaît pour les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales de décembre 2018. Les contentieux électoraux étaient si volumineux que les cours et tribunaux étaient débordés. Car à la Cour Constitutionnelle, elle en était sortie mouillée suite aux tripatouillages organisés en amont par l'équipe de Nangaa.

Bref, que les protestants d'abord et les catholiques ensuite ne se sentent plus liés à la mission dévolue aux confessions religieuses, à savoir pourvoir la Ceni d'un " pilote " indépendant, compétent et honnête, cela ne surprend personne, au regard des bilans électoraux catastrophiques de feu abbé Apollinaire Malumalu, du pasteur Daniel Ngoy Mulunda et du laïc protestant Corneille Nangaa.

On peut même penser que le retrait des églises protestante et catholique de la plateforme " Confessions religieuses ", après les péripéties du dossier du kimbanguiste Denis Kadima cache une frustration de mauvaises perdantes dans la course au contrôle de la centrale électorale. Et c'est vraiment dommage pour des religieux passés maitres dans la dispensation des leçons de démocratie.