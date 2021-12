Afrique: Coopération sino-africaine - Le cabinet d'affaires Sino-Ivoirien Guanxi Management honoré à l'Expo Dubaï 2020

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi à la tête d'une forte délégation des membres du gouvernement et d'hommes d'affaires a pris part à l'Expo Dubaï 2020, aux Emirats Arabes Unis . La ministre d'état Kandia Camara et les ministres Siandou Fofana, Souleymane Diarrassouba, Danho Paulin, Roger Adom, Essis Esmel et Harlette N'Guessan étaient aux côtés du Premier ministre pour présenter, les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. L'Expo 2020, il faut l'indiquer, est une exposition universelle dont la tenue est prévue à Dubaï, aux Émirats arabes unis du 1ᵉʳ octobre 2021 au 31 mars 2022. Cette exposition a célébré, le vendredi 26 novembre 2021, la journée ivoirienne.

Au cours de ce Forum économique qui a été entièrement consacré à la Côte d'Ivoire, le cabinet d'affaires Sino-Ivoirien Guanxi Management a été honoré.

Désignée parmi les meilleures entreprises œuvrant dans le domaine de la mise en relation Chine Afrique, Guanxi Management représentée par son Fondateur et président Directeur général Mr Randilphe Geraud Kichiedou, a reçu le prix ADBA du meilleur promoteur des relations Sino-Africaines.

A cette importante rencontre où le gouvernement ivoirien a exposé les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire, de nombreux entrepreneurs Africains ont été primés. Le Cabinet d'affaires sino-africain Guanxi Management, basé en Chine et dans plusieurs pays africains a été classé parmi les meilleures entreprises œuvrant pour le renforcement et le développement des relations sino-africaines.

Au cours de cette cérémonie qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités de la sphère économique ivoirienne dont M. Dramane Coulibaly, Directeur Général de la LONACI, parrain de la cérémonie, le Directeur Général de Versus Bank, M. Ehui Jérôme et l'homme le plus fort du monde, le Burkinabé Iron Biby, les actions réalisées par Guanxi Management dans le cadre de la coopération sino-africaine ont été reconnues.

Après la cérémonie de remise de prix qui a eu lieu le 27 novembre 2021 à Dubaï, le PDG de Guanxi Management que nous avons joint au téléphone nous a confié ses premiers sentiments. " C'est un sentiment à la fois de reconnaissance et de gratitude qui m'anime en ce moment. Reconnaissance et gratitude à nos partenaires qui nous ont fait confiance, mais aussi à toute la team Guanxi pour le dévouement et le professionnalisme ", a-t-il laissé entendre.

Certainement fier de cette récompense, l'entrepreneur Ivoirien est tout de même conscient des défis à venir. " Nous sommes certain que beaucoup reste encore à faire. Mais nous continuons de travailler avec professionnalisme au renforcement des relations Chine-Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant ".

D'ailleurs, pour joindre l'acte à la parole, Guanxi Management était présent au sommet Chine-Afrique qui s'est tenu à Dakar, du 28 au 30 novembre 2021 à Dakar au Sénégal.

Fort de cette prestigieuse distinction, le cabinet d'affaires Guanxi Managment compte donc démontrer son savoir-faire et son professionnalisme dans les questions de mise en relation et d'installation des hommes d'affaires et entreprises (africains et chinois), en Chine et en Afrique pendant ce forum qui va durer deux jours.

Pour rappel, Guangxi Management est à ce jour, la première et la seule entreprise africaine à siéger au Comité de Direction de la Chambre de Commerce et d'Industrie Européenne et Américaine en Chine.