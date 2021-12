Cote d'Ivoire: "GOUV'TALK"/Emploi jeune, insertion professionnelle... - Mamadou Touré face aux internautes, ce jeudi 2 décembre 2021

Ce jeudi 2 décembre 2021 aura lieu la première édition du rendez-vous d'échanges en ligne intitulé "GOUV'TALK" initié par le Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (Cicg).

Pour ce premier numéro du "GOUV'TALK", le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré sera face aux internautes, ce jeudi 2 décembre 2021. Il répondra sans faux fuyant et en direct sur la page Facebook officielle du Gouvernement https://web.facebook.com/gouvci.officiel à partir de 16 heures à toutes les questions et préoccupations que se posent les internautes sur le service civique, l'insertion professionnelle des jeunes, l'auto-emploi ou encore l'entrepreneuriat des jeunes, etc....

Cette tribune d'échanges à bâtons rompus vise à renforcer la communication de proximité entre les citoyens d'ici et de la diaspora avec le Gouvernement et offrir une lucarne d'expression libre et interactive.

Ce nouveau rendez-vous mensuel se fera en direct et sera relayé sur la page du ministère, mais également sur l'ensemble des autres canaux du CICG, notamment les comptes Twitter et Whatsapp (07 87 36 36 36) ainsi que sur la page Linkedin.

Le GOUV'TALK se déroulera le deuxième jeudi de chaque mois de 16h00 à 17h00.