Ile Maurice: Passagère mystère - Quinze femmes voyageaient seules à bord du MK 852

La fille du vice-Premier ministre, Steven Obeegadoo, n'était pas à bord du vol MK 852 dont les passagers ont été placés en quarantaine à leur arrivée.

C'était donc une rumeur, sans doute alimentée par la fatigue, la colère d'une quarantaine imposée et non annoncée, et peut-être même le traumatisme des incidents de mars 2020 quand Kobita Jugnauth et ses filles avaient pu rentrer in extremis de Londres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, samedi soir, une femme a bien été autorisée à s'isoler du groupe de 180 passagers qui rentraient d'Afrique du Sud et qui s'étaient vu imposer une quarantaine non-prévue.

Si ceux qui scandaient "where is the minister's daughter" ne sont pas très crédibles après le démenti formel de la fille de Steven Obeegadoo, le photographe international Paul Choy (qui a déjà collaboré avec l'express, notamment dans un reportage-photos dans des camps d'immigrés en Europe) raconte dans un long post sur Facebook ce qui s'est exactement produit à partir du moment où l'avion a atterri à Maurice et il mentionne bien une "passagère qui a été autorisée à s'isoler du groupe".

Paul Choy faisait partie du groupe et il écrit que "pendant qu'on faisait la queue, un membre du staff de l'aéroport a ouvert les barrières juste à mes côtés pour permettre à une dame de passer à côté de tous les autres passagers, elle a tourné au bout du couloir (... ) et on ne l'a plus vue. Je ne la connais pas, je ne sais pas si elle est en quarantaine ou pas, ni pourquoi elle a eu ces privilèges".

Partant du principe que la "passagère mystère" voyageait seule, l'express a épluché la liste complète des 180 passagers où figure bien le nom de Paul Choy. Aucune d'entre elles ne porte le nom d'un ministre, ce qui élimine quasi définitivement la piste de "la fille d'un ministre". En revanche, nous y avons trouvé au moins une quinzaine de noms de Mauriciennes qui semblaient voyager seules.

Autre "révélation" de cette liste : un businessman mauricien à la tête d'un très grand groupe de compagnies était aussi à bord du vol MK852. Nous l'avons appelé pour vérifier s'il était en quarantaine, et l'homme amusé nous a répondu : "Vous pensez que j'aurais pu avoir droit à des privilèges ? La réponse est non. Je suis bien en quarantaine, comme les autres passagers."

Tous les autres passagers ? Ou tous, sauf une ? Du côté des autorités, on nous assure que tous les passagers ont été placés en quarantaine, sans que l'on puisse cependant expliquer ou fournir l'identité de celle qui a eu le privilège de faire rétracter les barrières.