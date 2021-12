Guinée: Transition en Guinée, résumé de la journée du mercredi, 01 décembre 2021

Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire Ousmane Gaoual Diallo a reçu en audience, l'Ambassadeur de France en Guinée, Marc Fonbaustier. Les discussions ont tourné autour des possibilités d'échanges entre les deux pays, dans le domaine de l'Urbanisme et de l'Habitat. La digitalisation du guichet unique du foncier, la sécurisation du cadastre et la construction de logements sociaux ont été abordées.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Bachir Diallo a effectué une visite de terrain, à l'école nationale de police et de protection civile de Kagbelen. l'Objectif de la visite était de faire part aux instructeurs, cadres et élèves de l'établissement de l'importance de la formation et de l'instruction, en ce qui concerne l'exercice du métier de la police et de la protection civile.

Des jeunes du RPG-ARC-EN-CIEL, réunis autour du Forum National Pour la Libération du Pr Alpha Condé (FONAL-PRAC) ont, à travers une déclaration lue au siège du dudit parti, dit prendre acte du communiqué du CNRD, annonçant le transfert de l'ancien président au domicile de son épouse, situé à Landréah et réitèrent leur engagement pour la libération d'Alpha Condé. Par la même occasion, ils ont sollicité auprès du CNRD, des rencontres périodiques avec le Président Alpha Condé dans les jours à venir.

Par une série de décrets, lus à la télévision nationale, le Chef de l'État, Colonel Mamadi Doumbouya a nommé:

- M. Mohamed Bily Kaba, au poste de Secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports ;

- M. Moustapha Kobélé Keita, au poste de SG du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation ;

- M. Benoit Kamano, au poste de S.G adjoint du Gouvernement ;

- M. Kaba Amara Camara, au poste SG du ministère de la pêche et de l'économie maritime ;

- M. Gye Ibrahima Kalil, au poste de chef de cabinet du ministère de la pêche et de l'économie numérique ;

- Madame Aissatou Barry, au poste de cheffe de cabinet du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables.

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre le SIDA, plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables au côté des partenaires internationaux de la Guinée, ont pris part à un carnaval géant.

Le Ministre du travail et de la fonction publique a rencontré les directeurs des ressources humaines de tous les services de Conakrye et de l'intérieur du pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de son programme d'assainissement du fichier de la fonction publique et de réparation de toutes les anomalies enregistrées dans le processus de mise à la retraite des fonctionnaires.

Au haut commandant de la gendarmerie nationale et de la justice militaire, des carnets de contravention sécurisés ont été remis aux unités de gendarmerie déployées en rase campagne. Désormais, les contraventions seront payées exclusivement par voie électronique (Orange money ou Mobile Money)

Le Secrétaire général des affaires religieuses a rendu visite au conseil Chrétien de Guinée, pour une prise de contact et pour élaborer un plan stratégique de communication visant à véhiculer des messages de paix et de quietude sociale.