Cote d'Ivoire: Paiement des factures des Pme - La directrice générale du Fonds d'entretien routier rassure les fournisseurs

La directrice générale par intérim du Fonds d'entretien routier (Fer), Annick Tohé Lasme, a rassuré le Collectif des petites et moyennes entreprises engagées dans le Programme d'entretien routier 2018 - 2019 - 2020 (Cpme-Per) sur le paiement de décompte et de factures échues à la date depuis 2018. C'était le 24 novembre 2021, lors d'une audience à Abidjan-Plateau.

Dans un communiqué dont fratmat.info a reçu copie ce mercredi 1er décembre 2021, le bureau du Collectif des Pme-Per reconnaît que depuis le 26 novembre 2021, certaines d'entre elles engagées sur le Programme d'entretien routier 2018 - 2019 - 2020 ont commencé à percevoir leur paiement.

" Tout en se félicitant de cette initiative qui concourt au rétablissement de la confiance entre les acteurs du secteur, le Bureau du Cpme-Per voudrait encourager la directrice générale par intérim du Fer à poursuivre les efforts jusqu'à l'apurement de la totalité des impayés ", plaide le président du collectif, Bertin Oria.

Aussi, le Bureau du Collectif des Pme, par la même occasion, traduit " ses sincères remerciements au Président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre Patrick Achi et au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amedé Kouakou ". Et d'ajouter que la constance du gouvernement a, en effet, permis de faire retomber la pression qui pesait sur les 264 Pme concernées.

Pour rappel, ces entreprises exigent le paiement de leurs factures par l'État, cumulées depuis trois ans et qui s'élèvent à plus de 195 milliards de FCfa. Ces sociétés spécialisées dans le secteur du bâtiment et des travaux publics avaient été sollicitées dans le cadre des Programmes d'entretien routier pour la rénovation de nombreuses voies.

Elles exigent le versement de leur dû avant la fin de l'année, par crainte de mettre la clé sous la porte.