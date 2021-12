Congo-Kinshasa: Le procès de l'assassinat Floribert Chebeya et Fidèle Bazana de nouveau reporté

Le procès de l'assassinat le 1er juin 2010 de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana sera prolongé au regard des éléments avancés hier mercredi devant la Haute cour militaire de Kinshasa. A l'audience, le ministère public et les parties civiles ont sollicité cette prolongation.

Aussitôt ouverte, aussitôt clôturée. L'audience du procès de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana mercredi n'aura duré que quelques minutes. Le colonel Ekofo, président de la Haute cour militaire, et les autres juges ont écouté la brève intervention du ministère public qui a sollicité une semaine de report pour lui permettre de rendre ses conclusions avant les plaidoiries. " Le dossier est trop complexe et demande une étude approfondie ", a-t-il affirmé.

Même démarche côté parties civiles. Les avocats des familles des victimes et de la Voix des sans voix (VSV) ont déposé deux requêtes pour éclairer certaines zones d'ombre. "Ces policiers ont quitté Kinshasa avec la bénédiction de certaines autorités et nous devons savoir comment on a organisé cette désertion simple, parce que n'oubliez pas que la Haute cour avait aussi instruit sur cette infraction de la désertion simple des prévenus ", expliqueMaître Mbikayi Muamba Elie

Connaître les contours de la fuite des policiers suspectés devrait permettre aux parties civiles de compléter leurs plaidoiries. Mais, depuis le début du procès en appel, Christian Ngoy Kenga Kenga, chef du commando Simba et suspecté dans cette affaire, a choisi de boycotter les audiences.