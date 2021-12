Cote d'Ivoire: Recherche scientifique - L'Ascad apporte des méthodes de recherche au développement

Le mardi 30 novembre 2021 dans un hôtel d'Abidjan-Cocody s'est tenue la cérémonie de présentation et de dédicace du livre scientifique de 120 pages, "Enquêter en sciences sociales en contexte de développement ou d'urgence" des professeurs et enseignants chercheurs en économie et sciences sociales. Cette cérémonie a été organisée par l'Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des Diasporas africaines(Ascad).

C'est sous le sceau," Le défi scientifique que représente la recherche-développement engage les sciences sociales dans plusieurs ruptures épistémologiques, principalement le passage de l'approche analytique à celle des systèmes "que la cérémonie de présentation et de dédicace du livre a eu lieu. Le professeur Hauhouot Asseypo A. préfacier de l'œuvre a invité les enseignants chercheurs, et les autorités politiques à changer d'approche vis-à-vis des publications de manière générale.

Pour lui, une publication en Afrique doit faire l'objet de réflexion sur l'intérêt de l'écriture et non sur sa fréquence ou son volume. Quant au conférencier M. Atsain Achi, Professeur titulaire d'économie, membre de l'Ascad, par ailleurs co-auteur du livre, il s'est appesanti sur l'importance de cette publication. "(... ) Cette publication est une invitation à nous, chercheurs et praticiens, à dépasser par nos réflexions scientifiques et nos connaissances pratiques ou pragmatiques, les limites des méthodes et méthodologies classiques.", a dit Professeur M. Atsain Achi.

Selon lui, les contextes des recherches changent et les méthodologies doivent également s'y adapter. Le Colloque international sur le thème : " Les relations d'enquête en contexte de développement ou d'urgence : Accès, risques, savoirs, restitutions " tenu du 13 au 15 juin 2013 en France-Montpellier ainsi que les Actes de la table ronde du 07 décembre 2017 ont favorisé la publication du livre.