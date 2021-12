Burkina Faso: Prix de l'Union africaine des enseignants - L'enseignante Pingdwindé Ouédraogo primée

L'enseignante de l'école primaire publique Raboogzoughin Tanghin de Ziniaré, Pingdwindé Ouédraogo, a reçu un prix lors de la cérémonie de remise du prix de l'Union africaine des enseignants, le mardi 30 novembre 2021 à Addis-Abeba en Ethiopie.

Les enseignants exercent l'une des fonctions les plus importantes de la société et doivent être traités avec le même degré de respect que les autres professions très en vue. Promouvoir l'enseignement en tant que profession à tous les niveaux, célébrer et encourager les enseignants exceptionnels, c'est à cet effet que le prix de l'enseignant de l'Union africaine (UA) a été créé.

Ainsi, pour cette IIIe édition du prix de l'UA des enseignants, les lauréats ont été dévoilés, le mardi 30 novembre 2021 à Addis- Abeba en Ethiopie. Au total, dix lauréats à raison de deux de chaque région géographique de l'UA dont une Burkinabè et une Sénégalaise pour l'Afrique de l'Ouest ont été primés. Chaque candidat gagnant a reçu, un certificat de reconnaissance et 10 000 dollars US, soit environ 5 millions F CFA.

La lauréate burkinabè, Pingdwindé Ouédraogo, est enseignante à l'école primaire publique Raboogzoughin Tanghin de Ziniaré. Elle a suivi l'événement par vidéoconférence dans la salle de réunion du ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales en compagnie des responsables du département.

Pour l'occasion, l'enseignante de l'école primaire Raboogzoughin Tanghin de Ziniaré a exprimé sa satisfaction pour avoir reçu cette distinction. De son avis, ce prix est une façon de l'encourager et d'honorer son métier. Elle a rendu grâce à Dieu et remercié les responsables du ministère de l'Education pour leur accompagne-ment. Le ministre de l'Education nationale, Stanislas Ouaro, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de l'UA. Ainsi, il a salué cette récompense qui honore le système éducatif burkinabè qui subit les préjudices de l'insécurité.