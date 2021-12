Afrique: Gabon 2017 - la cinquième étoile

Dans un sursaut d'orgueil, les Lions indomptables ont remporté le trophée alors que personne ne misait sur eux.

28 janvier 2017 à Franceville. Nous sommes en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations au Gabon avec un duel entre Lions. D'un côté, ceux de la Teranga, ultra favoris de la compétition, et de l'autre, les Lions indomptables, en quête de leur gloire perdue. Selon les pronostics, le Sénégal ne fera qu'une bouchée des Camerounais que d'aucuns n'hésitent pas à traiter de chatons. A

la surprise générale, les deux équipes sont à égalité au terme de la première mi-temps. Les Camerounais subissent pourtant les assauts répétés de leurs adversaires. Mais tout le monde tient bon, Fabrice Ondoa, le gardien, en premier. Les minutes s'égrènent et le score ne bouge pas. Personne n'en croit ses yeux alors que les deux équipes se dirigent vers les tirs au but. Et à la stupeur générale, le Cameroun sort le grand favori de la CAN (4-5). Le tournant pour le futur champion qui va tracer son chemin et s'imposer face à l'Egypte de Mohamed Salah (2-1) en finale, alors qu'il était mené en première période.

Personne n'aurait pourtant misé un kopeck sur cette équipe dont la majorité des joueurs disputait la CAN pour la première fois, certains ayant carrément décliné leur convocation. Pas même les supporters, lassés par les mauvais résultats des Lions qui restent même sur une élimination au premier tour de la CAN 2015 et un match nul contre la Zambie en éliminatoires du Mondial 2018. Encore moins la presse qui s'interroge sur les choix d'Hugo Broos, le sélectionneur national. D'ailleurs, tout au long du tournoi, il n'alignera que rarement le même Onze d'entrée. Ce qui lui vaudra une belle levée de bois.

Pourtant, cahin-caha, ces Lions-là vont se frayer leur chemin, se nourrissant principalement des critiques. Leur jeu n'est pas des plus académiques mais ils démontrent une détermination à toute épreuve et un certain caractère. Un sursaut d'orgueil pour prouver qu'un Lion n'est jamais mort ? On dirait bien que c'est la principale recette du succès du Cameroun. Surtout que l'ambiance au sein de la tanière est loin de ce à quoi on a été habitué. Personne n'est certain d'être titulaire, en dehors du noyau du technicien Belge. Nicolas Nkoulou passera d'ailleurs une partie de la CAN sur le banc.

C'est d'ailleurs de là qu'il partira, après la blessure d'Adolphe Teikeu, pour égaliser pour le Cameroun en finale contre l'Egypte. Vincent Aboubakar, lui aussi relégué au rang de remplaçant, scellera la victoire de son pays. Une chose est certaine : il s'est passé quelque chose dans cette cuvée 2017 qui leur a permis d'apporter un titre supplémentaire au Cameroun, 15 ans après 2002. La chance, le karma, le fameux " Fighting spirit " ? Appelez cela comme vous voudrez.