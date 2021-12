Afrique: " C'est parti pour être la CAN la plus couverte par les médias "

interview

Alexandre Siewe, directeur de la communication de la Confédération africaine de football (CAF).

Depuis le 20 novembre dernier, le processus d'accréditations est terminé. Pouvez-vous nous faire le point de cette opération ?

Après un peu plus d'un mois d'opérations, nous avons clôturé ce processus, notamment en réservant deux jours pour une assistance virtuelle aux médias du Cameroun et du reste du monde. En fermant la plateforme d'enregistrement le 20 novembre, nous voulons nous assurer d'avoir suffisamment de temps pour conduire sereinement le processus de sélection et régler les problèmes éventuels liées à l'accréditation. L'engouement est très fort et tous les continents sont représentés dans les demandes reçues.

Y a-t-il eu un record d'inscriptions ?

Les demandes d'accréditation dépassent largement les 2000 que nous avions estimées et ça continue. Mais nous ne confirmerons les chiffres que lorsque nous aurons terminé la validation et les approbations. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est qu'il y a vraiment comme un "phénomène CAN TotalEnergies Cameroun 2021". A mon observation, nous sommes bien partis pour vivre à la fois la CAN la plus diffusée dans le monde (la CAF a signé des accords inédits avec des diffuseurs) et probablement la CAN la plus couverte par les médias, autant par sa pluralité que dans sa diversité. Le président de la CAF, Dr Motsepe a souhaité que cette édition soit la meilleure de toutes à ce jour, et si chaque acteur tient bien son poste sur le terrain, nous allons remporter cette partie avec brio.

Sur quels critères se fera le choix des personnes à accréditer ?

Nous utiliserons d'abord l'approche par quotas : pour le pays hôte d'abord, puis les associations membres participantes et enfin les médias internationaux. En fonction du nombre de places disponibles par site notamment. On veillera à ce que toutes les formes de médias y soient représentées. Du traditionnel au digital.

Que prévoit la suite du processus ?

Au sujet des accréditations, nous enverrons toutes les approbations au plus tard le 10 décembre 2021. La prochaine étape consistera à annoncer les centres d'accréditation dans les villes hôtes, puis à délivrer les accréditations.

Pendant la CAN, comment les choses vont-elles se passer en pratique pour les médias ?

Nous avons l'intention d'offrir un service de qualité aux médias, suivant les standards les plus élèves. Nous aurons deux responsables des médias pour chaque site - des personnes hautement qualifiées qui ont de l'expérience dans les opérations médiatiques. Nous planifions d'installer des centres de presse qui seront opérationnels tous les jours. Nous organiserons également des conférences de presse avant et pendant les matches. Nous allons tenir à Yaoundé et d'autres villes, des briefings sur le sujet.

Je tiens quand même à dire que nous avons une influence limitée sur les joueurs. Ce n'est pas totalement de notre ressort. En ce qui nous concerne, nous obligeons les équipes à faire une conférence de presse, avant et après les matches en plus d'un peu d'animation dans les zones mixtes. Jusqu'ici, ce système a bien fonctionné dans nos compétitions. Nous allons envoyer des directives très précises dans ce sens avant la compétition. Et je sais qu'elles seront respectées par les équipes participantes. Maintenant, vous savez qu'à l'approche d'un match, il n'est pas possible de discuter avec tous les 23 joueurs. Nous allons établir à travers les officiers médias des équipes, des passerelles pour que les équipes sollicitées soient le plus possible accessibles pour les journalistes, sans perturber leur concentration.