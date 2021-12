Cameroun: Concours - La Sopecam célèbre le Made in Cameroon

A l'initiative de la Société de presse et d'éditions du Cameroun, la première édition des awards baptisés " CBT champions " se tiendra ce 02 décembre à Yaoundé.

Ce jeudi 02 décembre 2021, les tout premiers lauréats des CBT Champions seront connus. Les cinq meilleurs seront désignés parmi les 10 très petites et petites entreprises qui œuvrent au quotidien à la valorisation des produits du terroir, répertoriés dans l'agro-alimentaire, la cosmétique et l'artisanat. Ce sera au cours d'une cérémonie à l'hôtel Hilton, sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement. Cette initiative de la Société de Presse et d'Editions du Cameroun (Sopecam), à travers son hebdomadaire d'analyse économique, Cameroon Business Today (CBT), trois principaux objectifs.

L'entreprise veut positionner son hebdomadaire d'analyse économique comme le baromètre des entreprises, de l'économie et des finances pour mériter la confiance des acteurs économiques et répondre aux attentes de ses lecteurs. Il est aussi question d'encourager les Pme promotrices du Made in Cameroon qui, malgré la conjoncture résistent et créent de la valeur ajoutée. Le troisième objectif des CBT Champions est d'accompagner la politique nationale du patriotisme économique, en donnant plus de relief au consommer camerounais, à la transformation locale et à la politique d'import-substitution.

Pour arriver à cette cérémonie d'awards, c'est un total de 200 entreprises qui ont été présélectionnées sur la base de ce qu'elles transforment les produits du terroir pour les mettre à la disposition du grand public. Plus de 100 d'entre elles ont répondu au questionnaire et les 10 meilleurs ont été retenues pour le choix définitif. Il s'agit de Habiba natural care, portée par Célestine Habiba Djallo Magouo ; la cuisine de Nounou dont la promotrice est Manuela Minkoulou, épouse Njankouo ; Moringa arbre de vie mis sur pied par Joseph Mbassi Mbele; les chocolateries de Nohi portés par le tandem Hippolite Nozawo et Pierre Boyoguino; Caly Sarl avec pour directeur général Cyrille Teukam Gapiapsi; Ets Yeulah d'Astrid Ide Nfongmo Ndangang; Bissa'a cosmetics de Nathalie Edimo Kouoh; Rehoboth Sarl ; Fine biscuits de Thomas Thekinfack ; et MJC Shoes du bottier Jean Collince Mba. Au terme de la cérémonie de ce soir donc, les Camerounais sauront vers qui se tourner quand ils veulent avoir le meilleur des produits locaux.