Cameroun: Fécafoot - L'élection sera diffusée en direct

L'annonce a été faite au cours d'un point de presse donné hier par le président, Gilbert Schlick qui invite les candidats à faire preuve de retenue.

La commission électorale de la Fécafoot était face à la presse hier après-midi à Yaoundé. Ses membres ont d'ailleurs interrompu leur séance de travail afin que le président Gilbert Schlick puisse s'entretenir avec les hommes de médias dans la salle de conférences de la Fédération camerounaise de football. Il a reconnu que jusqu'ici, le processus électoral s'était déroulé de manière satisfaisante dans les 43 ligues départementales et dans les 10 ligues régionales.

Il a d'ailleurs félicité ces élus qui doivent œuvrer au développement du football amateur. Désormais, il ne reste qu'à le parachever avec l'élection du président et des membres du Comité exécutif de la Fécafoot, le 11 décembre prochain à Yaoundé. Sa commission entend la mener dans la totale transparence, dans le calme et la sérénité. La diffusion en direct du déroulement des élections est d'ailleurs prévue. L'identité du diffuseur n'est pas encore connue.

Le nombre de délégués

Le président Schlick a indiqué qu'au départ, il était question que le collège électoral soit composé de 91 membres. Mais les ligues spécialisées ne sont pas fonctionnelles (football féminin, football jeunes, beach soccer, corpos et vétérans, futsal). C'est aussi le cas de l'association de la médecine du sport. On se retrouve finalement avec un corpus de 76 membres. L'une des conséquences de cette situation est la non ouverture de la candidature du représentant du football féminin au Comité exécutif. Il y aura donc finalement 19 représentants au lieu de 20.

Les recours

Selon le président Schlick, depuis le 25 novembre dernier, huit recours ont été enregistrés. Ainsi, Emmanuel Maboang Kessack qui a sollicité l'admission de sa candidature. Plusieurs membres ont aussi demandé la disqualification de la candidature du président assurant l'intérim, Seidou Mbombo Njoya. Et les délégués du Sud ont demandé la disqualification de Hermann Mengue comme représentant de cette région au Comité exécutif. La plupart de ces recours ont été rejetés. Toutefois, la demande de réhabilitation d'Emmanuel Maboang Kessack est effective. Par contre, son souhait de voir la candidature de Seidou Mbombo Njoya disqualifiée a été rejetée.

Les candidats

Ils seront finalement sept à concourir pour la présidence de la Fécafoot. Il s'agit de Samuel Eto'o Fils, d'Emmanuel Maboang Kessack, Seidou Mbombo Njoya, de Jean Crépin Nyamsi, Jules Denis Onana, Justin Tagouh et Zacharie Wandja. Le président Gilbert Schlick les a appelés à faire preuve de retenue et de pondération, tant dans la déclaration que dans les actes. Ils doivent respecter la dignité des uns et des autres, tout en restant raisonnable et modéré pour qu'au soir du 11 décembre, que seul triomphe le football camerounais.