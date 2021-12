Cameroun: Gestion des carrières - Le cas des changements de statut

Le ministère des Finances, via un atelier organisé hier à Yaoundé, veut sensibiliser les différents acteurs sur l'importance d'être à jour avant le départ à la retraite des travailleurs concernés.

Vulgariser les outils de communication sur la validation des services précaires. Tel est l'objectif du séminaire de sensibilisation organisé hier à Yaoundé, à l'initiative du ministère des Finances. Et on entend par validation des services précaires, l'opération consistant à transformer, par le canal d'une décision du ministre des Finances, les services accomplis par agent de l'Etat relevant du Code de travail au moment de sa prise de service, susceptibles d'être pris en compte en fin de carrière professionnelle dans le calcul de la pension de retraite de cet agent qui termine fonctionnaire. Mais peu de travailleurs sont au fait des procédures y relatives. C'est pourquoi plusieurs administrations se sont réunies hier autour des responsables du ministère des Finances, pour améliorer la communication liée à cette problématique cruciale, qui peut faire perdre de l'argent une fois la retraite prise.

En effet, pour préparer la retraite des agents de l'Etat, des retenues sont effectuées sur leur solde lorsqu'ils sont en activité, en fonction de leur statut, car la réglementation prévoit de payer une certaine somme quand on est en activité pour bénéficier d'un taux plein lorsqu'on va à la retraite. " Pour un contractuel, elle est de 6% et pour un fonctionnaire, cette retenue est de 10% du salaire mensuel ", explique Mireille Christiane Meva'a Pout, sous-directeur des pensions et des rentes viagères au ministère des Finances. Les services précaires concernent donc les agents de l'Etat relevant du Code du travail qui, à la faveur d'une intégration dans le corps de la fonction publique, sont passés du statut de contractuel d'administration à celui de fonctionnaire.

Seulement, nombre d'usagers ne sont pas informés de ce que les documents et les prélèvements doivent être mis à jour pendant que le fonctionnaire est en activité, et ce juste après sa titularisation. " Certains d'entre eux arrivent en retraite et malheureusement à ce moment, il n'est plus possible de valider les services précaires. Autrement dit, ils ne peuvent plus payer cette somme qui permet la prise en compte de toutes leurs années de service comme cela se doit ", explique la représentante du ministre des Finances.