Cameroun: Lutte contre la dégradation des terres - 12 millions d'hectares à restaurer

Le ministre de l'Environnement a lancé hier à Yaoundé, l'atelier de préparation du document de mise en œuvre d'un nouveau projet dédié à cette caisse.

Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded), Hélé Pierre, a présidé mercredi dernier la cérémonie d'ouverture de l'atelier de lancement du projet intitulé " Neutralité de la dégradation des terres et atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans la zone afro-écologique soudano-sahélienne du Cameroun ". Cette rencontre était organisée avec la collaboration de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Il s'agit en fait d'un projet qui s'inscrit dans la lutte contre les changements climatiques avec un accent sur le reboisement. " Il s'agit de rendre neutre la dégradation des terres. Cela veut dire qu'il faut reboiser les terres. C'est un problème qui interpelle tout le monde. Si on exécute bien ce projet, on pourrait avoir une augmentation des produits agricoles qui va mettre les populations à l'abri de la famine et permettre de mettre sur le marché plus de produits agricoles ", a expliqué Hélé Pierre.

Selon le ministre, le Cameroun compte 12 millions d'hectares de terres dégradées dont huit millions dans sa partie septentrionale. L'incidence de la pauvreté dans cette zone soudano-sahélienne augmente principalement en raison de la dégradation des terres-perte de productivité associée. Cette situation est une conséquence directe des pratiques agricoles et d'élevage non durables, la surexploitation du bois de feu, la mauvaise gestion de feu de brousse, etc.

Le représentant résident de la FAO au Cameroun, Athman Mravili, a précisé l'importance de ce projet dans les objectifs de développement durable (ODD) qui portent sur les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques ainsi qu'à la vie terrestre.

C'est pourquoi, sur le terrain, la FAO compte travailler avec les ministères techniques concernés notamment ceux en charge de l'Agriculture et de l'Elevage. Mais aussi des agences partenaires notamment l'observatoire national des changements climatiques et le Fonds international pour le développement agricole (Fida).