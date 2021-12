Bénin: "C'est une grave erreur de penser que l'œuvre missionnaire de l'Église est terminée" - 160 ans d'évangélisation célébrés

Ouidah (Agence Fides) - " Notre Église commémore aujourd'hui un double événement : l'Eglise qui a accueilli il y a cent soixante ans les intrépides missionnaires de la Société des Missions Africaines (SMA) et le souvenir, qui remonte exactement à dix ans, de la visite du Pape Benoît XVI, venu célébrer les 150 ans d'évangélisation à Ouidah, dans la Basilique de l'Immaculée Conception " (voir Agence Fides 13/5/2011) écrit à l'Agence Fides le Père Brice Ulrich Afferi, ivoirien, responsable du Bureau de Communication de la SMA. " À cette occasion, avec la publication de l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus, sur l'Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, le pape émérite nous a offert une " feuille de route ".

Les célébrations ont commencé le 17 avril 2021 et se sont terminées le 20 novembre 2021 devant une foule de chrétiens et d'autorités civiles. À cette occasion, un bâtiment comprenant une maison d'accueil et des salles de conférence a été inauguré, en mémoire des premiers missionnaires : le père Francesco Borghero, un Italien du diocèse de Gênes, premier missionnaire italien de la SMA et fondateur des Églises du Bénin et du Nigeria, et le père Francisco Fernandez, un Espagnol, qui a débarqué à Ouidah le 18 avril 1861. "Parmi les initiatives réalisées, les 18 et 19 novembre 2021, des chercheurs et des théologiens se sont réunis pour réfléchir ensemble à l'état actuel de la Bonne Nouvelle reçue il y a 160 ans et pour une relecture et une analyse de l'Exhortation apostolique post-synodale face aux contraintes et aux réalités d'aujourd'hui. Les actes sont encore en cours de préparation pour une prochaine publication", précise le missionnaire.

C'est un pas de plus dans l'histoire de l'Eglise du Bénin, a souligné le Père Désiré Salako, Supérieur de la Province SMA Bénin-Niger. "Ce serait une grave erreur de penser que l'œuvre missionnaire de l'Église est terminée - a-t-il ajouté -. La mission n'est pas terminée. Elle doit pénétrer dans de nouveaux mondes à découvrir. La Parole de Dieu ne doit pas être enchaînée et, en tant qu'Apôtres de Jésus, nous ne pouvons manquer de parler et de dire au monde que Jésus a vécu, est mort et est ressuscité et que nous sommes témoins de Lui."