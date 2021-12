Cote d'Ivoire: Secteur des TIC - L'Agence CI PME propose la mise en place d'un Cluster

L'Agence Côte d'Ivoire PME propose la mise en place d'un Cluster dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication " Cluster TIC ". La mise en place de ce " Cluster " se fera en collaboration avec la GIZ et les acteurs du secteur des TIC en Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que l'Agence CI PME a initié un atelier, dit "la Strat-session", le mercredi 03 novembre 2021 à Abidjan-Cocody.

Selon Salimou Bamba, Directeur Général de l'Agence Côte d'Ivoire PME, cet atelier a pour objectif d'approfondir la réflexion prospective sur le Cluster Tic en création. Ainsi, il s'agira pour au cours des sessions de renforcer la connaissance des participants en matière de Cluster/grappe/créneau d'excellence. Mais également de faire le point des travaux de mise en œuvre du Cluster ; Et enfin approfondir la réflexion sur les différents axes stratégiques du Cluster et proposer un plan d'action opérationnel ; pour favoriser l'interaction et le réseautage entre les différents participants au séminaire.

À en croire M. Salimou Bamba, il s'agira de fonder sur des potentiels humains et économiques spécifiques reconnues et des avantages compétitifs, le développement d'un Cluster d'acteurs spécialisés dans les Tic autour de produits et de services à forte valeur ajoutée et en assurer une image de marque ainsi que le rayonnement au plan national et international.

Ce cluster permettra de structurer et consolider les activités existantes et les mettre en perspective par l'innovation et la conquête de nouveaux marchés nationaux, sous régionaux et internationaux. Le développement d'une filière Tic au fort potentiel offre l'opportunité de diversifier l'économie, de stimuler l'ensemble des secteurs économiques et de favoriser la cohésion sociale. Une filière Tic d'excellence permettrait assurément de renforcer la croissance, la compétitivité, l'efficacité de l'ensemble du tissu économique et contribuerait à améliorer l'attractivité du territoire.

Ce sont cinquante acteurs du secteur des Tic, l'Agence Côte d'Ivoire PME et partenaires qui prennent part ce workshop de haut niveau.