Cote d'Ivoire: Taekwondo - Yacé, heureux de débuter son mandat par une médaille d'or

Marie Christelle Ruth Gbagbi est rentrée mardi de Ryad, en Arabie Saoudite avec une médaille d'or accrochée à son coup. Elle l'a décrochée au terme du championnat du monde féminin 2021 qui a réuni toute la crème du taekwondo au niveau des Dames du 24 au 28 novembre.

" C'était une compétition très relevée. Presque toutes les championnes des grands prix mondiaux étaient représentées sur le tatami ", a précisé le Grand Me Chérif Adama, coach chargé de la meilleure tireuse ivoirienne de tous les temps.

A peine arrivée à Abidjan, la championne du monde 2021 s'est rendue au siège de la Fédération, sis au Centre ivoiro-coréen Alassane Ouattara pour présenter sa nouvelle médaille au président Jean-Marc Yacé. Ce dernier, accompagné de plusieurs membres de son bureau était visiblement très heureux.

" A peine installé dans le nouveau bureau de président de la fédération que Ruth Gbagbi m'honore avec une médaille d'or internationale. Le président Bamba Cheick Daniel, je ne cesse de le répéter a placé la barre haut et il nous appartient, non seulement de la maintenir à ce niveau, mais de chercher à aller au-delà. En tout cas, merci à Ruth Gbagbi de nous permettre d'entamer notre mandat de si belle manière. Rien qu'à voir ce travail d'équipe qui commence, je suis convaincu que par la grâce de Dieu, nous irons loin ", a déclaré le successeur du Grand Me Bamba Cheick Daniel, qui a invoqué le Tout-Puissant afin qu'il continue de protéger l'athlète.

Ruth Gbagbi, n'a pas manqué de traduire toute sa gratitude au nouveau président de la Fitkd, Jean-Marc Yacé qui marche dans les pas de son prédécesseur. " Il n'a ménagé aucun moyen pour que nous soyons présents à cette tribune mondiale. On priera le Seigneur et on travaillera à faire en sorte que son mandat soit aussi en or ", a indiqué la championne.