Cameroun: Lutte contre l'insalubrité dans le Centre - Le gouverneur au front

Naseri Paul Bea a effectué une descente inopinée hier dans la commune de Yaoundé II. Objectif : sensibiliser les populations et commerçants à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations.

Marché Mokolo. Il est 9 h ce mercredi 1er décembre lorsque le gouverneur de la région du Centre entame une descente inopinée dans cet espace marchand de la commune de Yaoundé II. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Fermeture en toute rapidité des magasins et retrait des comptoirs de fortune, commerçants et vendeurs ambulants se pressent de quitter les lieux. Droit dans sa tenue de commandement, Naseri Paul Bea impose aux commerçants véreux de se plier aux règles de la matinée d'hygiène et de salubrité. Pelles, balais, pioches, brouettes et seaux sont mis à contribution pour dégager les abords de la route. Les rebelles quant à eux, sont interpellés. " Je ne veux plus voir des tas d'ordures pareils en plein milieu de la route. Le marché Mokolo n'est pas un dépotoir. Nous devons garder ce site propre comme nous le faisons avec nos maisons ", exhorte le gouverneur.

Du lieudit Tsinga Elobi à Niki Mokolo en passant par le marché de charbon, Naseri Paul Bea a visité tous les recoins du marché Mokolo. En compagnie du préfet du Mfoundi, du sous-préfet de Yaoundé II, du premier adjoint au maire de Yaoundé II et des éléments de maintien de l'ordre, le patron de la région du Centre a arboré sa casquette d'éboueur afin d'encourager les commerçants et habitants à effectuer le ménage. Ramassage des ordures, vidange des rigoles et balayage des abords de la route, Naseri Paul Bea a assisté les membres du comité de développement de la commune de Yaoundé II tout au long de leur journée d'hygiène et de salubrité. " C'est un honneur pour nous de recevoir la visite du gouverneur et toute sa suite en cette matinée de travail. Cette visite réconforte l'idée selon laquelle nous menons une action citoyenne tous les mercredis. Nous invitons ainsi tous nos voisins à nous rejoindre afin d'assainir notre environnement de travail ", déclare Luc Tchouamou, président du comité d'animation et développement de Tsinga II.

La série de sorties sur le terrain, entamée le 30 novembre 2021 et ayant conduit le gouverneur de la région du Centre dans différentes communes de la capitale, a pour objectifs de sensibiliser et encourager les populations à maintenir leurs quartiers propres à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. La campagne de proximité s'achève ce jour par les communes de Yaoundé I et VII. Naseri Paul Bea prévoit néanmoins de reproduire l'expérience dans les toutes prochaines semaines.