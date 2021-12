Cameroun: Entrepreneuriat agricole - Neuf diplômés à l'Université de Dschang

Ces jeunes étudiants de la Faculté d'agronomie et des sciences agricoles ont reçu leur certificat de fin de formation à la Chaire Pierre Castel, lundi dernier.

Leur génie dans l'agronomie et l'agro-industrie a été aiguisé en sept mois, grâce à la Chaire Pierre Castel " Système alimentaire et entreprenariat en Afrique " logée à l'Université de Dschang. A l'issue de cette formation, ces jeunes étudiants de la Faculté d'agronomie et des sciences agricoles ont reçu leurs certificats lundi dernier, au cours d'une cérémonie présidée par le recteur, le Pr. Roger Tsafack Nanfosso. C'était en présence du directeur général du Fonds Fondation Pierre Castel, Pierre de Gaétan Njikam.

Les projets soutenus par ces jeunes étudiants mettent en exergue la création d'unité de production de vin d'ananas, la fabrication de jus de fruits, la production et la commercialisation de lapins de chair, de la banane plantain, d'huile de palme et produits dérivés, de champignons comestibles, la production et la transformation industrielle d'escargots, la fabrication et la commercialisation des machines agricoles, et la production, le séchage et la commercialisation des grains de courge (pistache).

Grâce à la Fondation Pierre Castel, ces idées sont passées dans le moule d'une formation ardue de 130 heures. Au cours de cette première étape qui a duré deux mois, ces futurs jeunes entrepreneurs ont acquis des connaissances dans des domaines tels que : l'entreprise du futur, l'entrepreneuriat et la compétitivité, la stratégie d'entreprise, le marketing et la commercialisation, et le management et le développement des savoir-être. La deuxième phase, plus longue et plus pratique, a conduit ces diplômés en entreprises. Pendant cinq mois, ils se sont frottés aux réalités et exigences de la finance, du marketing, de la logistique et du contrôle qualité.

Selon le porte-parole des lauréats, Didier Panjouono Ngamié, cette période de formation et de professionnalisation, sous le coaching de l'Institut européen de coopération et de développement, a été fructueuse. Il a alors plaidé pour que le Fonds Pierre Castel parachève cet accompagnement, en leur permettant d'avoir accès aux terres et au financement pour la mise en œuvre de leurs projets. Une préoccupation partagée par Pierre de Gaétan Njikam.

" Le Fonds Pierre Castel sera à leur côté, avec nos partenaires, pour nous assurer qu'ils disposent de réserves foncières pour leurs activités, et surtout pour que ces jeunes accèdent à de nouveaux financements ", a indiqué le directeur général du Fonds Pierre Castel. Le recteur, le Pr. Roger Tsafack Nanfosse, a salué cette étape importante dans la formation entrepreneuriale, qui donne " un visage concret " aux enseignements dispensés par l'Université de Dschang. Une institution résolument engagée à garantir l'employabilité de ses étudiants.