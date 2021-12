Cameroun: Mines, industrie et développement technologique - plusieurs contrats à finaliser

Le projet de budget défendu le 30 novembre par le ministre Gabriel Dodo Ndoke devant la Commission des Finances et du Budget s'élève à plus de 7,69 milliards de F.

Une baisse de 19% en valeur relative et près de 2 milliards de F en valeur absolue. Pour 2022, le budget du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a reculé jusqu'à 7,69 milliards de F, contre plus de 9,49 milliards de F en 2021. Malgré cette diminution, plusieurs projets sont prévus lors du prochain exercice budgétaire, tel que l'a indiqué mardi, le ministre Gabriel Dodo Ndoke, devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale.

De son exposé, il ressort qu'une grande partie de l'action sera consacrée à la finalisation des négociations en cours et à la signature de divers contrats avec différents opérateurs. Ceci concerne, entre autres : les conventions minières pour l'exploitation du fer de la Lobé à Kribi, de la petite mine d'or de Mbourguené, dans les arrondissements de Bétaré-Oya et de Garoua-Boulaï, et du marbre de Bidzar et de Biou Sud dans le Nord ; la convention minière pour l'exploitation de la bauxite de Minim, Martap et Ngaoundal, suite à la présentation d'un nouveau business-plan en 2021...

2022 sera également l'année du déploiement de la Société nationale des Mines dans les activités de recherche, d'exploitation minière et de développement de partenariats avec les grands groupes miniers. Il sera aussi question au cours de cet exercice budgétaire d'identifier un partenaire technique et financier, en vue du développement de l'industrie pharmaceutique au Cameroun.

La mise en œuvre des plans de restructuration des sociétés telles que la Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam) et Aluminium du Cameroun (Alucam) se poursuivra aussi. Les travaux de restructuration de la Société nationale d'investissement devraient également être finalisés.