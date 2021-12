Cameroun: Recensements - Le comité régional installé

Son rôle, collecter des données sur la population, l'habitat et les exploitations agropastorales et aquacoles.

Le comité régional pour le Littoral du 4e recensement général de la population et de l'habitat (Rgph), et du recensement général de l'Agriculture et de l'Elevage (Rgae), a été installé mardi dernier Douala. Installation faite par le Dga du Bureau central du recensement et des études de la population (Bucrep), Abdoulaye Oumarou Dalil, en présence du Sg des services du gouverneur du Littoral, Boubakary Haman Tchiouto, et de responsables des différentes administrations.

Dans son allocution, le Dga du Bucrep a indiqué le rôle de tous les intervenants de la chaîne dans la mise en œuvre de l'opération, afin d'assurer un meilleur encadrement des équipes sur le terrain et une bonne exécution des travaux. Il s'agit notamment des coordonateurs nationaux du 4e recensement et de leurs adjoints, du superviseur technique régional, du superviseur administratif financier et logistique, du superviseur technique départemental, etc.

Il a relevé que le comité régional est présidé par le gouverneur de la région, le comité département de supervision par le préfet, et celui d'arrondissement par le sous-préfet. Tous doivent veiller au bon déroulement des activités de sensibilisation et de collecte sur le terrain.

Abdoulaye Oumarou Dalil a par ailleurs annoncé que les activités du dénombrement principal de la population du 4e recensement général de la population et de l'habitat, et la collecte des données du module de base du recensement général de l'agriculture et de l'élevage, vont démarrer en janvier 2022. Par la formation des contrôleurs, puis celle des agents recenseurs.

La collecte des données sur le terrain interviendra quant à elle en mars et avril 2022. Cette phase sera clôturée par une enquête, ce qui permettra d'évaluer la couverture du dénombrement et de la collecte des données du module de base du recensement de l'agriculture et de l'élevage. Rappel, ces données sont essentielles pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes de développement. Le 3e recensement de la population a eu lieu en 2005, tandis que le seul réalisé sur l'agriculture et l'élevage date de 1984.