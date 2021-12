Cameroun: Eau et Énergie - 238,150 milliards de F en 2022

Le ministre Gaston Eloundou Essomba a présenté les priorités devant être réalisés avec cette enveloppe hier devant la commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale.

Le budget du ministère de l'Eau et de l'Energie pour le prochain exercice budgétaire devrait se chiffrer à 238,150 milliards de F. La part de l'investissement public dans cette enveloppe est de 239,150 milliards de F et celle du fonctionnement de 5,413 milliards de F.

Le ministre de l'Eau et de l'Energie, Gaston Eloundou Essomba, a donné des détails sur l'utilisation de ces ressources hier devant la commission des Finances et du Budget présidée par l'honorable Rosette Ayayi. Ainsi, pour la phase investissement public, plusieurs objectifs devront être atteints. Les ressources du "programme Offre d'énergie" (137,568 milliards de F) vont contribuer à l'augmentation de la production d'énergie électrique, ainsi qu'à la sécurisation et l'extension du réseau de transport afin d'améliorer le taux de couverture du territoire national.

La mise en service de l'usine de pied de Lom pangar et du Barrage de Memve'ele devra également être effective. On parle aussi de la finalisation des projets de transport, notamment la construction des lignes Yaoundé-Abong-Mbang et Nkongsamba-Bafoussam. Pour le "programme Accès à l'énergie" (43,123 milliards de F), l'essentiel des ressources allouées sera dédié à l'électrification des zones non desservies et la poursuite des travaux d'électrification. Une attention particulière sera aussi accordée au "programme d'Accès à l'eau potable et à l'assainissement liquide".

Avec les 50,263 milliards de F dédiés, il sera question de finaliser les travaux du Projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs (Paepys) d'ici fin 2022, et prendre en charge les fonds de contrepartie de certains projets dont la Camwater assure la maîtrise d'ouvrage. Il y a aussi la reconfiguration du réseau d'alimentation de la ville de Yaoundé par l'intégration du Paepys. Le reste est consacré à la réalisation des points d'eau dans le pays.