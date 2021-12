Cameroun: Minac-Assemblée nationale - Un Musée parlementaire en commun

Le projet a été discuté le 30 novembre dernier à Yaoundé, au cours d'une réunion présidée par le ministre Bidoung Mkpatt et tenue en présence du vice-président, l'Honorable Datouo.

Un Musée parlementaire verra bientôt le jour à l'ancien Hémicycle de l'Assemblée nationale. Dans la perspective de mener à bien ce projet, le Très Honorable Cavaye Yeguie Djibril, président de l'Assemblée nationale, a estimé qu'il était impérieux de se rapprocher des techniciens et des experts du ministère des Arts et de la Culture (Minac). Raison pour laquelle une délégation de parlementaires conduite par l'Honorable Théodore Datouo, vice-président de l'Assemblée nationale, a été reçue le 30 novembre dernier à Yaoundé par le ministre Bidoung Mkpatt. " Sachez que nous sommes prêts pour cette collaboration. Tout le ministère est mobilisé pour le succès de cette opération ", a assuré le Minac, qui a certifié à ses hôtes les compétences de ses collaborateurs, et annoncé la mise sur pied d'un comité dédié uniquement à ce projet au sein de son département ministériel.

L'Honorable Théodore Datouo est revenu sur la genèse du Musée parlementaire au cours de cette rencontre. " Bien que la construction d'un nouveau palais de l'Assemblée nationale tienne particulièrement à cœur au chef de l'Etat, l'ancien Hémicycle a été préservé afin d'être transformé en Musée parlementaire, car c'est dans cette enceinte que tous les présidents de la République ont prêté serment jusqu'à ce jour, et nous ne pouvons pas effacer les traces de notre histoire à l'occasion de la construction d'un nouveau palais ", a révélé l'Honorale Théodore Datouo.

Selon la délégation des députés arrivés au Minac mardi dernier, les travaux de construction du nouveau palais des députés dans l'ensemble évoluent, et il serait souhaitable de lancer ceux du Musée parlementaire au moment du second-œuvre. " La seule présence de cet Hémicycle relève de l'histoire. Il faut également retenir que l'Assemblée nationale est la première institution qui a existé dans notre pays. C'est en ces lieux qu'on a parlé de la réunification du Cameroun, entre autres faits historiques et actuels ", a ajouté l'Honorable Théodore Datouo. Les députés de l'Assemblée nationale espèrent que le Musée parlementaire donnera l'occasion aux jeunes générations, aux chercheurs, aux historiens et à tous ceux qui s'intéressent au passé glorieux du Cameroun, de le visiter et d'en ressortir avec des éléments et des informations fiables.