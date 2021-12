Afrique: Coopération Cameroun-France - Les PME en pole position

Le ministre en charge des Petites et moyennes entreprises, Achille Bassilekin III a présidé hier à Yaoundé les rencontres business entre les entrepreneurs des deux pays.

Nouer et consolider des partenariats d'affaires fructueux et durables entre les Petites et Moyennes entreprises camerounaises et françaises. Tel est l'objectif principal de la mission politique et économique des 15 chefs d'entreprises françaises présents au Cameroun depuis le 28 novembre dernier. Achille Bassilekin III, ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa) a présidé hier à Yaoundé, les rencontres business entre des Pme nationales et celles de la région Auvergne Rhône Alpes (France).

Cette initiative s'inscrit en droite ligne des prescriptions gouvernementales visant à faire du secteur privé et des PME en particulier, le socle de la relance économique au Cameroun. Le ministre des PME a rappelé l'engagement du gouvernement à faire prospérer ce type d'initiative et à consentir, au niveau stratégique, de nombreux efforts pour améliorer le climat des affaires, afin de susciter toujours plus d'intérêts chez les investisseurs étrangers, permettant d'induire une croissance forte pour un développement rapide et durable.

Ainsi, le Cameroun pourra rejoindre le peleton de tête de la croissance africaine dans les années à venir, notamment grâce à ses ressources naturelles, ses atouts et potentialités économiques, sa position stratégique dans la sous-région Afrique centrale, la qualité et la vitalité de ses ressources humaines, le dynamisme de son tissu économique.

A travers la signature d'un contrat de partenariat entre les deux parties, la Confédération des PME de la région d'Auvergne Rhône Alpes permettra également d'ouvrir de nouvelles perspectives au secteur privé national. Celui-ci est confronté à des difficultés de tous ordres, dues au Covid-19. La pandémie a réduit les efforts et les opportunités de contacts et de relations d'affaires des acteurs économiques privés pour asseoir une véritable industrialisation et soutenir la politique d'import-substitution.

Ces rencontres d'affaires offrent également des opportunités aux PME camerounaises à travers une expertise de pointe dans les domaines de l'aéronautique, des TIC, des BTP, du traitement des eaux, des énergies renouvelables, des secteurs industriels, de l'ingénierie et même de la formation. Elles permettront aux PME locales d'avoir accès à des compétences clés pour être plus compétitives et pérennes sur le marché mondial.