Cameroun: Cybersécurité - Internet cherche des voies plus sûres

Un atelier de formation des fournisseurs d'accès sur le routage organisé à Douala par l'Antic depuis lundi à Douala.

Avoir des services Internet à la qualité considérablement améliorée, un Internet plus rapide, plus sécurisé et plus stable. C'est l'objectif global de l'atelier de renforcement des capacités opérationnelles des personnels techniques des opérateurs des télécommunications et des fournisseurs d'accès Internet en matière de routage. Une formation plus exactement sur le routage BGP (Border Gateway Protocol, le plus usité en la matière) et les normes de sécurité du routage. Entendez par routage la détermination de la route que doit emprunter l'unité d'information sur Internet pour aller de son origine à sa destination. La session organisée par l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication (Antic), en collaboration avec Cameroon Internet Exchange Point (Camix) et le Chapitre Cameroun de l'Internet Society, se déroule depuis le 29 novembre 2021 à Douala et s'achève ce vendredi 3 décembre.

Et lors de la cérémonie officielle hier 1er décembre 2021, le directeur général de l'Antic, le Pr. Ebot Ebot Enaw, a rappelé plusieurs constats qui ont conduit à l'organisation de la formation, la 2e du genre : " Les Points d'échange Internet (IXP, Ndlr) de Douala et de Yaoundé, qui ont été mis en place depuis 2016, tardent à avoir l'impact qui en était attendu, à savoir la stimulation du développement des contenus attrayants pour les internautes locaux et hébergés au niveau local (... ) Il y a lieu d'observer que les échanges de trafic IP entre les opérateurs nationaux à travers les Points d'échange Internet restent très faibles (... ) Par ailleurs, dans l'exploitation des IXP, l'on enregistre régulièrement des dysfonctionnements dont la cause principale semble être des configurations de routage inappropriées. "

D'où la nécessité, selon Albert Kamga, directeur de la normalisation et de la coopération à l'Antic, de régler la très importante question de sécurité, qui ne se pose pas seulement au Cameroun. Un avis partagé par Olivier Leloustre, président de Camix, qui est revenu sur l'idée de l'atelier qui est " d'expliquer comment on va faire pour éviter les attaques, pour sécuriser ces routes et être sûr que l'information arrive au bon moment à la bonne vitesse ". Nécessité renforcée par l'explosion du trafic Internet ces derniers temps, qui augmente les risques. En effet, au Cameroun, à cause de la pandémie de Covid-19, ce trafic a été multiplié par cinq.