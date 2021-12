Cameroun: Armée-nation - La gendarmerie de proximité

" Vous savez que le concept armée-nation au cœur de la stratégie nationale de défense et de sécurité a, entre autres déclinaisons, la gendarmerie de proximité. Concept lui-même cher au haut commandement, au Mindef et au Sed, qui vise à rapprocher la gendarmerie de la population, étant entendu que la sécurité est une affaire de tous ". Propos tenus il y a quelques jours par le colonel Pierre Aimé Bikele, commandant la légion de gendarmerie du Littoral, après la rencontre de football qui a opposé l'équipe de la légion à celle d'un groupe de jeunes managers de la ville au stade annexe de Japoma.

Pour l'officier supérieur, il est important que la population sache que la gendarmerie est là pour elle. " Au niveau du Littoral, la légion est présente pour la population et souhaite le montrer à travers cette activité, récréative certes mais hautement symbolique qui montre bien que la population doit participer à sa propre sécurité ", va ajouter le colonel Bikele.

Selon le commandant de légion, la sécurité de la population sera faite pas contre elle, ni en dehors d'elle, mais avec elle et même par elle. " Parce que c'est elle qui nous apporte le renseignement nécessaire pour de bons résultats sur le terrain ", va-t-il préciser. La rencontre de football visait donc à montrer que la gendarmerie est ouverte " et qu'elle s'engage sept jours sur sept à assurer la sécurisation des personnes et des biens dans son ressort de compétence. D'autres activités vont suivre pour accroître ce partenariat en vue de nous rapprocher davantage de la population ", conclura le colonel.

Le nom de l'équipe d'en face, " Malfêtards ", a pu intriguer les gendarmes. En tout cas, les pandores ont fait fort sur le stade, remportant la rencontre par le score sans appel de 4-0. Au-delà de la victoire, les hommes en tenue tenaient ainsi à montrer et consolider leur moral pour gagner le match contre l'insécurité à Douala et dans l'ensemble de la région du Littoral. Les adversaires, fair-play, ont apprécié par la voix de leur coach, Serge Willy Mvondo B. ce moment d'échanges qui leur a permis de comprendre que le gendarme est un homme comme un autre. Et d'encourager l'initiative, qu'il espère pérenne.