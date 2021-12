Ile Maurice: Tourisme - "La destination mauricienne reste ouverte" disent l'AHRIM et la MTPA

Dès que la France a placé Maurice sur la liste "rouge écarlate", la machinerie s'est mise en branle pour trouver une solution.

Dans un communiqué conjoint émis par la Mauritius Tourism Promotion Authority et l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de l'île Maurice ce jeudi 2 décembre, les deux instances a affirment que des rencontres avec les autorités ont déjà débuté et que la destination de Maurice reste ouverte.

"Cette décision arrive à un très mauvais moment pour le secteur du tourisme mauricien, tout juste deux mois après l'ouverture de nos frontières aux visiteurs étrangers vaccinés. La France étant un de nos principaux marchés, nous mesurons l'impact qu'aura cette décision à un moment où les réservations pour la fin de l'année étaient des plus prometteuses" fait ressortir le communiqué et dans la foulée, rappelle que la destination reste ouverte et que le pays accueillera les visiteurs qui souhaitent visiter Maurice.

Les deux acteurs du secteur du tourisme avancent que les autorités compétentes sont déjà en contact avec les autorités françaises. De plus, des représentants du comité composé du secteur privé et public ont sollicité une rencontre avec l'ambassadrice de France à Maurice.

Pour rappel, Steven Obeegadoo a eu une rencontre avec Jean Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie hier, lundi 1er novembre pour parler de la décision de placer Maurice sur la liste rouge écarlate.