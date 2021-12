Ile Maurice: Omicron fait dévisser le marché boursier

Après une période de forte hausse soutenue, d'une part, par l'ouverture de nos frontières et, d'autre part, par les bons résultats trimestriels publiés récemment par certaines sociétés à forte capitalisation boursière, le marché boursier a connu durant la semaine une forte baisse dans le sillage de l'annonce d'un nouveau variant du Covid-19, Omicron.

Cependant, il faut noter qu'à la lumière de certaines nouvelles réconfortantes véhiculées sur les caractéristiques potentiellement peu virulentes d'Omicron, le marché boursier a rebondi et retrouvé des couleurs lors de la séance d'hier.

L'indice de rendement total, SEMTRI, a cédé 3,7 % en une semaine, clôturant la séance du mercredi 1 décembre à 8 037,66 points. Le SEMDEX a clôturé la même séance à 2 027,31 points accusant une baisse de 80,54 points durant la même période. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mercredi à 373,30 points. À la clôture du marché hier, la capitalisation boursière du Marché officiel se chiffrait à Rs 326 milliards.

Des transactions totalisant Rs 1,3 milliard ont été effectuées durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur : Air Mauritius Ltd, MCB Group Limited, les obligations de MCB Group Limited, SBM Holdings Ltd et Alteo Group Ltd, soit Rs 699,9 millions, Rs 313,3 millions, Rs 159,8 millions, Rs 29,6 millions et Rs 9,2 millions respectivement.

Sur les 64 titres cotés, cinq ont terminé la semaine à la hausse, 32 sont demeurés stables et 27 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent: Crytel Mauritius Limited (+25 %), Air Mauritius Ltd (+20 %), Sun Limited (2,78 %), Harel Mallac Ltd (+2,16 %) et MCB Group Ltd (Preference) (+0,94 %). Les plus fortes baisses concernent : New Mauritius Hotels Ltd

(-18,85 %), CIM Financial Services Ltd (-13,47 %), SBM Holdings Ltd (-9,77 %), Omnicane Ltd (-8,16 %) et ENL Limited (-6,39 %). Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 13,99 % à 20,20 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activités, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 304,80 points et 456,55 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à 50,25 milliards. Des transactions totalisant Rs 7,1 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse sont : Kolos Cement Ltd, Livestock Feed Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, ABC Motors Company Ltd, Associated Commercial Ltd, Les Moulins de la Concorde Ltée, The Bee Equity Partners Ltd et C-Care (Mauritius) Ltd. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 17,51 % et 28,70 %.

Sur le plan international, les indices Dow Jones et Nasdaq ont perdu 3,71 % et 1,51 % respectivement en une semaine. Le FTSE-100, le CAC-40 et le DAX ont chuté de 2,85 %, 4,59 % et 5,25 % respectivement en une semaine.