Madagascar: Mahajanga - Deux vélos offerts à la FJKM Soalala et Antseza

L'ouverture des frontières, après les confinements dus à la Covid-19 à Madagascar est bénéfique pour les deux postes d'évangélisation (PEV) de l'église réformée FJKM dans le Synode provincial (SP) Boina Vaovao 17 Mahajanga.

Le pasteur de la FJKM en poste à Los Angeles, et également professeur de théologie à la Faculté, Edmond Razafimanantsoa, a offert deux bicyclettes aux deux postes PEV dans le district de Soalala et à Antseza, district de Mitsinjo, dimanche dernier.

C'était durant le culte de demande de bénédiction au nouveau Président synodal, pasteur Rivoarisoa Andriamamonjy et sa famille, à l'église Fjkm Ziona vaovao.

" Chaque année, nous visitons trois à quatre SP à Madagascar mais à cause de la covid-19, nous n'avons pas pu venir que cette année. Des fidèles habitant à Los Angeles et aux USA nous confient une enveloppe pour remettre ces œuvres de charité à des paroisses durant notre passage. C'est une manne car elle nous aide à les soutenir matériellement dans l'évangélisation. Cette fois, nous avons offert des bicyclettes ", a expliqué le pasteur Edmond Razafimanantsoa.

Pour le moment, un poste d'évangélisation chacun est établi (PEV) à Soalala (district de Soalala) et à Antseza, district de Mitsinjo. La mission de christianisation est encore en cours et laborieuse dans cette zone, mais de nombreuses missions sont déjà entreprises et deux pasteurs sont affectés dans ces zones pour encadrer les chrétiens.

Par ailleurs, l'homélie a été animée par le pasteur Edmond Razafimanantsoa, tirée de la 2ème épître Thessaloniciens, chapitre 3, premier verset, " Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit en honneur, comme elle l'est chez vous ".

" Ce texte illustre une demande pour laquelle il faut prier pour que la parole de Dieu marche. Des sermons de conversion à l'église sont importants plutôt que de recherche de profit personnel ", a souligné le Pasteur.