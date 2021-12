Afrique de l'Ouest: Réseau des organismes de gestion de financement et aide aux médias de l'espace CEDEAO - La Côte d'Ivoire abrite le siège

Un colloque international sur l'aide publique aux médias a été organisé, du 29 au 30 novembre 2021, à Abidjan-Plateau, par le Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp) autour du thème : " Quelles stratégies d'appui durable au développement des médias dans l'espace Cedeao ? ". Cette rencontre a réuni 11 pays de la Cedeao et la France.

A cette occasion, le Réseau des organismes de gestion de financement et aide aux médias (Rogam) de l'espace Cedeao a été mis en place. La Côte d'Ivoire abrite, selon la décision de cette instance, le siège dudit réseau.

L'assemblée générale constitutive des membres fondateurs Rogam - Cedeao a adopté par acclamation la décision de nomination de Bernise N'Guessan, directeur exécutif du Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp), en qualité de Secrétaire permanente et lui a donné tout pouvoir à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et pour les besoins desdites formalités, de signer tout acte en donnant bonne et valable décharge.

Ag Ibrahim Mohamed, directeur général du Fonds d'appui à la presse privée (Fapp) du Burkina Faso, a été nommé par acclamation en qualité de Président du Rogam - Cedeao pour un mandat de 2 ans non renouvelable.

Ousseynou Dieng, directeur de la communication du ministère de la Culture et de la Communication (Sénégal), Administrateur du Fonds d'appui et de développement de la presse (Fadp), a été nommé par acclamation en qualité de vice-président du Rogam - Cedeao pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Le Cabinet Deloitte Côte d'Ivoire a été désigné en qualité de Commissaire aux comptes du Rogam - Cedeao.

Rappelons qu'à l'ouverture de ce colloque, le ministre ivoirien de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, a déclaré : " Pour le gouvernement ivoirien, le développement d'une presse libre, indépendante économiquement est la clef de voûte de la démocratie. C'est d'ailleurs, le cœur des ambitions du Président de la République, Alassane Ouattara, pour notre secteur. C'est tout naturellement qu'une politique d'appui constant est mise en œuvre pour soutenir la presse. Cette aide se justifie d'autant plus que la presse exerce une mission de service public, celle de véhiculer la culture et les connaissances entre les concitoyens, entre les peuples ".

Le ministre Amadou Coulibaly a souligné que " l'aide apportée au secteur de la presse privée est évaluée en 10 ans à plus de 10 milliards de FCfa ".