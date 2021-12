Madagascar: Épidémie de coronavirus - Plusieurs lits libres dans les hôpitaux

Malgré la hausse de nouveaux cas de coronavirus, des lits dans les hôpitaux restent inoccupés. La situation reste stable.

Les hôpitaux ont encore plusieurs lits disponibles pour les personnes qui développent la forme grave de la maladie de coronavirus. Malgré le rebond épidémique, en deux semaines, les cas graves ne sont pas encore nombreux à Antananarivo, selon l'affirmation des médecins. " Les cas graves augmentent petit à petit, mais ils ne sont pas nombreux. Nous avons cinq cas confirmés dans un service, en ce moment. La capacité d'accueil de l'hôpital est encore loin d'être dépassée. D'ailleurs, nous poursuivons toujours nos activités quotidiennes. Les cas de covid-19 sont isolés ", affirme le responsable d'un hôpital de prise en charge des cas graves de covid-19, hier.

Des sources au niveau d'autres hôpitaux affirment cette faible affluence des porteurs du virus de covid19 qui développent la forme grave de la maladie, dans les hôpitaux. " On parle de plusieurs centaines de nouveaux cas, mais tout cela n'est pas encore arrivé à l'hôpital ", affirme un médecin d'un service de prise en charge de cas grave. Selon des hypothèses, " la plupart des gens sont déjà immunisés contre le virus, et la réponse de l'organisme est plus forte et plus rapide ".

Toutefois, la vigilance est de mise. De nombreuses personnes ne sont pas immunisées contre le virus de covid-19. La couverture vaccinale est très faible. La circulation d'une nouvelle souche peut faire exploser les cas, une énième fois. comme c'est le cas à Maurice ou en Afrique du Sud. Officiel-lement, le variant delta et le variant omicron qui font plusieurs victimes à Maurice, en Europe et en Afrique du Sud, ne circulent pas encore à Madagas-car. Le gouvernement a décidé de fermer les frontières aux personnes en provenance de Maurice, en suspendant les vols reliant Maurice-Mada-gascar, depuis le 27 novembre, et d'Afrique du Sud, suivant le conseil des ministres du 1er décembre.

Deux cent cinquante huit nouveaux cas ont été enregistrés, entre le 20 et le 26 novembre, selon la dernière situation épidémiologique du coronavirus, publiée le 27 novembre. Les nouveaux chiffres sur l'évolution de cette épidémie seront connus, demain.