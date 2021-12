Cote d'Ivoire: "Éducation à la culture et aux traditions Dan - monographie": Un livre au cœur de la longue marche culturelle du peuple Dan

Le traditionaliste Gohidé Baba et le doctorant en sociologie Gouêssé Diomandé ont poussé ensemble la recherche pour comprendre l'origine et la culture Dan, ce peuple installé dans les montagnes de la région du Tonkpi. Les résultats de ces travaux ont été compilés dans un ouvrage intitulé " Éducation à la culture et aux traditions Dan : monographie" et décrit en Tome 1.

Dans cette monographie de 300 pages réparties en quatre chapitres et préfacé par le Préfet et l'ethno-sociologue, Dr Mamadou Kamara, les auteurs font ressortir la longue marche des Dan depuis l'épopée Danite dans le royaume mandingue jusqu'à la terre promise des montagnes en Côte d'Ivoire. Avant d'aborder les rites initiatiques, les pratiques éducatives, la communication, la sécurité et les relations sociales dans la société Dan.

A l'occasion d'une cérémonie de dédicace de l'œuvre, le 30 novembre, à la salle des fêtes de la Mairie d' Adjamé, Gouêssé Diomandé, l'un des co-auteurs qui intervenait sur " les structures sociales de gouvernance en pays Dan : Fonctionnement, impacts sur la cohésion sociale et perspectives ", a indiqué que, les Dan sont une société très organisée avec une structure de gouvernance établie comme suit : la case sacrée, la forêt sacrée, la tribu, le village et la famille.

C'est la maitrise de cette structure qui permettra aux autorités de mieux communiquer avec ce peuple, de mieux la connaitre et éventuellement résoudre des différends pour maintenir le vivre ensemble.

L'autre co-auteur Gohidé Baba a expliqué qu'en sa qualité de descendant de gardien d'une case sacrée, il a commencé son initiation en 1984 auprès d'un grand maître.

L'idée de cette œuvre nait en 2005, à la suite de sa rencontre avec son co-auteur. Il a rendu un vibrant hommage au patriarche Moussa Koné dont l'aide matérielle et financière leur a permis d'effectuer les recherches dans les localités du Tonkpi.