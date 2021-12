Cote d'Ivoire: Après sa présentation officielle le jeudi dernier - Le film sur la vie de la Première Dame sera projeté le 16 décembre pour le grand public

"Dominique Ouattara, une vie au service du prochain ". C'est le titre du tout premier documentaire sur l'existence, et surtout son combat pour la cause des démunis, de la Première Dame de Côte d'Ivoire.

Produit par la Fondation des artistes africains (FAA), dirigé par Aimond William, et réalisé par le journaliste Serge Koléa, ce film, disponible en deux versions (26 et 52 minutes), sera projeté, le jeudi 16 décembre prochain, au Palais de la culture de Treichville. Le grand public pourra ainsi voir cette production qui témoigne du grand humanisme de la First Lady. " Le choix de cette date n'est pas fortuit. Nous allons célébrer ce jour-là son anniversaire.

La projection sera suivie d'un concert géant", souffle Aimond William. Mais, avant cette échéance, cette production a été officiellement présentée, le jeudi 25 novembre dernier, au cinéma Majestic Ivoire, du Sofitel hôtel Ivoire, devant un parterre d'invités, dont M. Tiémoko Yadé Coulibaly, parrain d'honneur du film ; Mme Cissé qui représentait la Première Dame ; les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire.

La cérémonie était placée sous le parrainage de la ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly. Ce documentaire dépeint, avec émotion, le visage humain de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara. Une grande dame au cœur qui aide sans compter et sans calcul et vole au secours des enfants défavorisés et leurs familles. Ainsi, devant la caméra de Serge Koléa, personnalités politiques et de vie socio-culturelle témoignent, avec des mots choisis, de la grande générosité de Mme Dominique Ouattara. Grand soutien de cette initiative, Tiémoko Yadé Coulibaly a salué " une œuvre utile". " Mme Dominique Ouattara fait beaucoup pour les enfants, les femmes et son modèle doit servir d'exemple aux autres Premières dames ", a-t-il ajouté.

Avant de remettre un tableau d'or à l'effigie du film à Mme Cissé, conseillère chargée de l'éducation au cabinet de la Première Dame. Faut-il le noter, la CNPS est partenaire de ce film, qui bénéficie également du soutien de l'ONG Coeur de charité dirigée par Madame Koffi Béatrice épse Gnako.