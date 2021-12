Ile Maurice: Négociations salariales - Le quantum de la compensation connu la semaine prochaine

4 %. C'est le taux d'inflation annoncé par Statistics Mauritius à la première réunion tripartite sur la compensation salariale. Cette réunion virtuelle présidée par le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, a réuni Business Mauritius et les principaux syndicats du pays durant près de deux heures.

Les syndicats ont été invités à faire leurs propositions de quantum jusqu'au 6 décembre. Le ministre des Finances prendra le relais du comité technique le 9 décembre pour des discussions sur l'aspect économique. D'ici la semaine prochaine, le montant de la compensation sera connu et discuté au Conseil des ministres. Une fois le montant connu, il sera fixé par réglementation et non par amendement à la loi du travail pour s'appliquer au salaire de janvier 2022.

Les syndicats ont rappelé que le Covid-19 a appauvri la classe des travailleurs, avec la hausse du panier de la ménagère et du prix des médicaments. Les montants proposés varient de Rs 450 à Rs 1 000. En 2021, les travailleurs ont reçu Rs 375 par mois. Parmi les intervenants, Vijay Baumy de la Confederation of Independent Trade Unions souhaite une compensation de Rs 658 à tous ceux touchant Rs 50 000 et plus. De plus, une allocation spéciale est proposée pour les effectifs hospitaliers. Le Mauritius Trade Union Congress souhaite une compensation de Rs 450 à Rs 500 assortie d'un contrôle des prix. Le Mauritius Labour Congress, par l'entremise de son président Haniff Peerun, plaide pour une compensation de Rs 700 à Rs 1 000.

D'autres syndicalistes, comme Atma Shanto de la Fédération des travailleurs unis, ont fustigé le calcul de l'indice économique, alors que Radakrishna Sadien a réclamé un contrôle du prix des médicaments, un special leave pour les travailleurs positifs au Covid-19 et un National Tripartite Council. Pour sa part, Clency Bibi souhaite une compensation à tous les travailleurs et aux retraités. Pour la CTSP, Reaz Chuttoo a dit noter une baisse d'au moins 40 % dans la rémunération des travailleurs du privé. Le syndicaliste Ashok Subron a affirmé que la situation exceptionnelle du Covid doit donner droit à une compensation exceptionnelle car la classe des travailleurs a porté le plus lourd fardeau depuis le début de la crise sanitaire. "Les employeurs ont été biberonnés via les assistances financières. Au-delà du coût de la vie, il faudrait aujourd'hui calculer le coût de la survie aussi."

Pradeep Dursun de Business Mauritius dit reconnaître que la situation est difficile pour tous et que la compensation doit être d'un montant où tout le monde se retrouve. Il a tenu à parler des aides de l'État aux entreprises, souhaitant que ces mécanismes de soutien perdurent. Lors de la réunion, le ministre Callichurn a rappelé le contexte de ces consultations et souligné que le gouvernement a mis en place une série de mesures d'accompagnement et d'aide comme le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme.