Cote d'Ivoire: Journées de l'Administration agricole décentralisée - De nombreux investissements annoncés pour le District du Zanzan

Le District du Zanzan bénéficiera d'un investissement de plus de 200 milliards de FCFA dans le cadre du Programme national d'investissement agricole (PNIA 2). L'annonce a été faite, le jeudi 25 novembre 2021 à Bondoukou, lors de la cérémonie d'ouverture de la 9ème édition des Journées de l'administration agricole délocalisée (JAAD) qui se tient à Bondoukou et à Bouna.

Ces journées, initiées par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, visent à rapprocher l'administration centrale installée à Abidjan des acteurs du secteur agricole notamment les producteurs installés dans les différentes régions. Elles se tiennent autour du thème " Résilience du secteur agricole face à la pandémie de la Covid-19. " Représentant le ministre de tutelle, le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, N'Guettia Yao René, a salué le choix du District du Zanzan pour abriter cette 9ème édition. "

Le District du Zanzan a la chance de couvrir une zone forestière dans sa partie sud et une autre de savane au nord, ce qui lui procure une grande variété de productions agricoles avec des introductions nouvelles comme l'hévéa et le palmier à huile. L'ensemble de ces cultures doit être pris en compte lors des débats qui vont meubler ces journées, afin de trouver des solutions aux préoccupations des producteurs et atténuer les effets de la Covid 19 ainsi qu'accentuer la résilience aux changements climatiques ", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le directeur général de la planification, des statistiques et des projets au ministère, Nouhoun Coulibaly a rappelé que dans la mise en œuvre des composantes du programme national d'investissement agricole (PNIA), des agropoles au nombre de neuf ont été créés dont celui du district du Zanzan qui couvre les régions du Gontougo et du Bounkani. Cet agropole accueillera un projet de développement des chaines des valeurs vivrières (PDC2V) d'un montant de plus de 135 milliards de FCFA financé par la Banque mondiale.

En attendant, Nouhoun Coulibaly a annoncé la réalisation d'un Programme d'appui au secteur vivrier en Côte d'Ivoire d'un coût global de plus de 14 milliards de FCFA, financé par l'Union européenne (UE). " D'autres projets seront réalisés en 2022, notamment celui d'urgence agricole de Côte d'Ivoire (PUA-CI), à hauteur de plus de 12 millions de FCFA au bénéfice des producteurs du Zanzan, financés par le Fonds international de développement agricole (FIDA) ", a-til précisé.

Pour les JAAD 2021, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire (APROMAC) constitue le point d'attraction. Faitière de l'hévéa en Côte d'Ivoire, l'APROMAC a pour vocation de promouvoir l'hévéaculture de qualité afin de faire profiter des nombreux avantages au plan financier et au plan du développement des régions aux populations qui s'intéressent à l'hévéa.

Selon les responsables, la culture de l"hévéa se présente comme un moyen de sécurité alimentaire. Elle a un impact positif sur le climat. Les plantations d'hévéa se révèlent comme un important cadre de production de vivriers.