Cameroun: Postes et Télécommunications - 16 milliards pour améliorer la qualité de service

Le ministre Minette Libom Li Likeng a défendu son allocation mercredi soir devant la commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale.

16,162 milliards de F. C'est l'enveloppe budgétaire sollicitée par le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom li Likeng, mercredi 1er décembre devant la commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale. Un Budget reparti en deux parties, 11 milliards de F pour l'investissement et 5,162 milliards de F pour le fonctionnement.

Il faut dire que ce budget connaît une baisse par rapport à celui de l'année dernière où il était de 21,496 milliards de F. Mais les ambitions de ce département ministériel n'ont pas baissé. Ainsi pour 2022, le Minpostel envisage de mener plusieurs actions. Dans le domaine des services postaux et financiers, il s'agit de poursuivre la densification du réseau postal et la transformation numérique de la poste. Pour ce programme, il est prévu un budget de 1,320milliards de F.

Dans le secteur des télécommunications et technologies de l'information et de la communication, il sera question de densifier et maintenir l'infrastructure large bande, mais aussi de développer et promouvoir les services numériques.

Pour y parvenir, le Minpostel devra, entre autres, construire des liaisons transnationales vers le Congo, le Gabon, la RCA, le Tchad, la Guinée équatoriale et le Nigeria, accélérer la transformation numérique du Cameroun et payer les fonds de contrepartie en droits et taxes de douanes des projets. Pour la CANTotalEnergies qui arrive, il sera question de fournir les capacités internet lors de la retransmission des matches.