Cameroun: RDPC - Les bureaux des organes de base validés

Elus dans le cadre des opérations de renouvellement qui se sont déroulées entre le 7 août et le 30 septembre 2021, ils ont reçu l'onction de la hiérarchie de cette formation politique le 27 octobre dernier.

Il aura fallu presqu'un mois après la clôture des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour voir les structures élues au Cameroun et à l'étranger validées. C'était le 27 octobre 2021 au cours de la réunion d'évaluation de la Commission centrale de supervision présidée au siège de cette formation politique par Jean Nkuete, secrétaire général du Comité central et président de cette instance.

Au total, ce sont onze notes portant constatation des résultats de l'élection des bureaux des sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC qui ont été signées à cet effet par le président de la Commission centrale de supervision des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base. Soit dix (10) pour les dix régions du territoire national et la onzième pour la validation des résultats des 17 sections du Cameroun à l'étranger. Des notes qui valaient également mise en service des différentes équipes élues à la tête des bureaux de sections issues de ces opérations. En attendant les installations officielles qui devraient intervenir sous peu.

L'ensemble des listes élues, au niveau des sections, tous organes confondus, ont été publiées dans une édition spéciale du journal L'Action parue vendredi dernier en fin d'après-midi. On peut y constater que sur les 360 présidents des sections RDPC sur le territoire national, seize (16) d'entre eux sont des femmes. La région du Centre compte à elle seule six femmes à la tête de ces unités politiques, dont quatre pour le seul département du Nyong-et-Kellé qui compte dix sections. Au niveau des 17 sections établies à l'étranger, quatre femmes sont à la tête des sections RDPC.

Le premier challenge des bureaux nouvellement élus sera certainement la commémoration de l'an 39 de l'accession à la magistrature suprême du président de la République Paul Biya. Un événement attendu le samedi 6 novembre 2021 avec pour thème : " Toutes et tous unis et rassemblés derrière le président Paul Biya pour le rayonnement diplomatique, culturel et sportif d'un Cameroun Un et Indivisible, décentralisé et émergent, qui garantit le vivre-ensemble, la paix sociale, l'intégrité territoriale, la consolidation de l'unité nationale et le développement accéléré de notre pays ".