Cameroun: Promotion du Made in Cameroon - Les meilleurs sont connus

Les résultats du concours organisé par la Société de Presse et d'Editions du Cameroun ont été dévoilés au cours d'une cérémonie grandiose hier à Yaoundé.

Désormais, de très bonnes adresses pour avoir des meubles et autres accessoires en bois, du saucisson de poisson, des produits cosmétiques, des biscuits et autres épices produits et transformés localement avec des matières premières du terroir et par des mains des nationaux, sont connues.

Elles ont été rendues publiques hier à Yaoundé, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix organisée par la Société de Presse et d'Editions du Cameroun (Sopecam), sous le label CBT Champions. Une cérémonie d'awards placée sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, et présidée par son représentant, Gabriel Dodo Ndoke, ministre des Mines, de l'Industrie et du développement technologique.

Sur les 10 derniers candidats en lice, cinq ont été primés. Le CBT Champion d'or, premier prix, revient à Cyrille Teukam Gapiasi, promoteur de Caly Sarl, une menuiserie ébénisterie qui travaille le bois et le transforme en divers équipements du quotidien (meubles, objets décoratifs, porte-document, blocs-notes, etc.). Le 2e prix, CBT Champion d'argent a été remporté par Astrid Ide Nfongmo Ndangang des Ets Yeulah, spécialisés dans la transformation du poisson en saucisse.

Quant au CBT Champion de bronze, il a été remis à Célestine Habiba Djallo Magouo, pour son offre cosmétique diversifiée élaborée à base de produits naturels. Pour le 4e prix, baptisé " Meilleur espoir ", le jury présidé par le Pr. Henri Ngoa Tabi, économiste, a jeté son dévolu sur Fine Biscuits, une entreprise de fabrication de biscuits porté par Thomas Thekinfack, pour perpétuer une activité menée par son père dans l'informel au départ. Le prix spécial du jury a été décerné à Manuela Minkoulou, épouse Njankouo, promotrice de La cuisine de Nounou qui propose aux ménagères différentes épices, entre autres.

Pour Marie-Claire Nnana, directeur général de la Sopecam, ces lauréats de la première cuvée de CBT Champions " peuvent s'estimer fiers d'écrire l'histoire et doivent surtout intégrer très rapidement qu'ils sont investis d'une mission, celle d'être des modèles pour les autres, avec l'obligation ardente de grandir, de se professionnaliser davantage et de représenter le Cameroun à l'international."

Le représentant du Premier ministre a soutenu cette exhortation, en invitant ces CBT Champions à " persévérer dans l'effort pour se maintenir sur les cimes de l'excellence." Gabriel Dodo Ndoke précisera que " le gouvernement et l'ensemble des pouvoirs publics sont déterminés à ne ménager aucun effort, en dépit des contraintes de tous ordres, pour garantir aux entreprises, publiques ou privées, les conditions optimales de performance et de compétitivité nécessaires à leur développement. "

Cette initiative de la Sopecam, à travers son hebdomadaire d'analyse économique Cameroon Business Today (CBT), poursuit trois principaux objectifs: positionner l'hebdomadaire comme le baromètre des entreprises, de l'économie et des finances; encourager les Pme promotrices du Made in Cameroon et accompagner la politique nationale du patriotisme économique. Le concours devrait désormais se tenir chaque année.