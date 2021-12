Cameroun: Poisson - Approvisionnement assuré

Malgré les difficultés du secteur, Congelcam, le principal importateur a rassuré les consommateurs au cours d'un point de presse hier à Yaoundé.

Ce jeudi 2 décembre 2021, les marchés de la ville de Yaoundé sont suffisamment approvisionnés en poissons. Presque toutes les variétés sont présentes dans les congélateurs de poissonneries. Les prix sont également ceux des jours ordinaires. Au marché du Mfoundi par exemple, on retrouve le kilogramme de dorade à 1500 F, le mâchoiron 1400 F, le bar corvina à 1350 F.

Le kilogramme de maquereau 25+ chilien est quant à lui proposé à 1200 F. D'autres variétés comme le thon varient entre 900 F et 1100 F. Nadine et Doris, deux sœurs rencontrées dans une poissonnerie expliquent que le poisson est plutôt à bon prix, davantage lorsqu'on achète en gros. Elles viennent de prendre la palette de 22 kilogrammes à 24.000 F. " Le sac est bien rempli, chacune a au moins 30 pièces ", explique Nadine. Juste à côté, Laura Ndongo et sa voisine de quartier Solange Anaba ont procédé de la même façon.

Elles se sont associées et ont pris un carton de bars corvina de 10 kilos à 14.500 F. Même si Solange avoue que cette pratique est bénéfique, elle précise tout de même que cette même palette coûtait 13.500 F il n'y a pas longtemps. Les avis restent partagés entre les ménagères qui achètent au détail. Pour certaines, les prix sont quand-même abordables et pour d'autres, ils augmentent à chaque fois.

C'est pour dissiper certains doutes que les responsables de Congelcam, le plus important importateur du pays, ont organisé un point de presse hier à Yaoundé. D'après son directeur général, Remy Sah Mandoule, la relative reprise de l'économie mondiale post-Covid a engendré une " crise de conteneurs " qui, à son tour, a fait exploser le fret maritime international de l'ordre de 400%.

Ceci, ajouté à la rareté du poisson à l'international ont impacté négativement les coûts de revient de leurs différents produits. Il indique également que les tracasseries liées à la levée de la suspension du Programme d'évaluation avant embarquement sur le poisson est un frein pour la destination Cameroun, chez certains fournisseurs. Cette situation a créé une incompréhension sur les prix chez certaines personnes qui ont vite fait de " diffuser de fausses et dangereuses informations ".

Les responsables de Congelcam précisent que le marché de l'importation et de la vente du poisson est ouvert à tous et donc qu'ils ne sont pas en situation de monopole, contrairement à ce l'opinion peut penser. Ces derniers sont aussi revenus sur la production du poisson pour dire que la plupart des poissons consommés au Cameroun ne se trouvent pas dans les côtes camerounaises. Ils ont conclu en affirmant tout faire pour approvisionner régulièrement le marché, à un niveau de prix acceptable. D'ailleurs, des dispositions et mesures nécessaires ont été prises pour maintenir le même niveau de stock, en quantité et en qualité, jusqu'au mois de février 2022, voire au-delà, et ceci aux prix homologués.