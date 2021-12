Cameroun: Centre hospitalier régional d'Ebolowa - Le PM inaugure la structure ce jour

Le chef du gouvernement est dans la capitale régionale du Sud depuis hier après-midi. Joseph Dion Ngute y procède, ce jour, à l'inauguration du Centre hospitalier de Ngalan.

Ebolowa accueille, depuis hier après-midi, un hôte de marque. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, effectue une visite de travail dans le chef-lieu de la région du Sud. Arrivé hier peu avant 16 h, le chef du gouvernement, qui a été accueilli à l'entrée de la ville par les autorités administratives, municipales et traditionnelles, sous la conduite du gouverneur Félix Nguele Nguele, va procéder, ce vendredi, 3 décembre 2021, en fin de matinée, à l'inauguration officielle du Centre hospitalier régional qui se dresse aujourd'hui, altier et fier, sur les hauteurs du quartier Ngalan, le site qui a abrité, en janvier 2011, le comice agropastoral d'Ebolowa.

Ce sera en présence de plusieurs personnalités de haut rang et des populations du Sud qui, depuis quelques jours, expriment déjà toute leur reconnaissance aux actions que mène le gouvernement afin d'assurer une couverture sanitaire plus étendue et variée. Et le Centre hospitalier de Ngalan, à Ebolowa, bâtiment futuriste entièrement équipé et fleuron du Plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance (Planut), volet santé, se présente comme un exemple abouti.

Dans les faits, c'est depuis le 16 juin dernier que cette formation sanitaire accueille et soigne des patients. Et les nombreuses visites de coordination et de suivi du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, ont permis de s'assurer que la structure fonctionne bien, après divers tests techniques des équipements et la mise en place d'un personnel aguerri. Au regard des satisfactions observées, l'annonce de l'inauguration officielle de cet hôpital de référence a été faite, pour la grande joie des habitants d'Ebolowa, de la région du Sud, de l'ensemble du Cameroun, voire de la sous-région Afrique centrale.