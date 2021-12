Cote d'Ivoire: Conservation de l'histoire de la Côte d'Ivoire - Le journaliste Usher Aliman sort " Dictionnaire ivoirien illustré "

Le journaliste ivoirien Usher Aliman met sur le marché un troisième ouvrage. Cette fois, il s'agit d'un dictionnaire qui retrace l'histoire de son pays. Cette œuvre intitulée " Dictionnaire ivoirien illustré " a été présentée, le jeudi 2 décembre 2021, à la presse, à l'occasion d'une cérémonie de dédicace à Cocody-Riviera (Abidjan).

L'auteur a mis cette opportunité à profit pour livrer quelques détails sur le contenu de cet ouvrage. " C'est le lieu de conservation de grandes idées et les grands évènements qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis des siècles. Il rassemble les noms propres des personnages qui se sont illustrés dans différents domaines ", a relevé l'auteur, faisant allusion aux martyrs, agriculteurs, héros et héroïnes, peintres, sculpteurs, musiciens, hommes politiques, sportifs, sites touristiques, etc.

Le livre est également un condensé de mots, interjections, onomatopées et sigles à l'ivoirienne. L'on y découvre également des expressions, dictons, proverbes et adages. Il s'agit pour Usher Aliman d'aider à la promotion de cet argot ivoirien mais surtout à la conservation de ce patrimoine qui tend à disparaître.

L'objectif est aussi didactique pour les lecteurs et touristes. Mais aussi et surtout pour permettre aux Ivoiriens les plus concernés de mieux connaître leur passé par la connaissance de ceux qui ont marqué leur pays de par leurs actes.

" Dictionnaire ivoirien illustré " pensé en 2007 a été in fine publié en septembre 2021, soit après 5 ans de collecte des données.

Cet ouvrage de 316 pages a été édité par les Editions Matrice. Il sort ainsi 6 ans après " Espoir 2000, les secrets d'un Zouglou insoumis ", (2016) et " Douk Saga ou l'histoire interdite du Coupé-Décalé ", en 2013, deux autres œuvres du même auteur.

Usher Aliman est un journaliste et écrivain ivoirien, spécialiste des cultures urbaines africaines. En sa qualité d'homme de médias, il a servi dans plusieurs rédactions en tant que Secrétaire de rédaction du magazine Top Visages et rédacteur en chef pour les émissions " Dimanche de foot " et " Madame, Monsieur, Bonsoir ! " de la Rti.