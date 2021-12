Cote d'Ivoire: Finance - Un forum sur la titrisation des créances et financement de l'économie pour éclairer les acteurs des finances

La première édition du Forum Afrique Finance Alternative s'est tenue, le jeudi 2 décembre, à l'Hôtel Noom d'Abidjan-Plateau. Ce forum a pour ambition de promouvoir la technique, favoriser les échanges et accélérer la réalisation d'opérations d'envergure.

La rencontre est à mettre à l'actif de la structure Joseph Titrisation qui a convié à ce grand rendez-vous d'affaires, des Cabinets juridiques, des Banques, des Institutions de microfinance, Entreprises commerciales et des Associations d'entreprise.

Mme Yasmine Boua, directrice de ladite structure, dans les échanges, a évoqué les spécificités de la titrisation liées à la technique sur le marché financier, les enjeux du financement par les créances mais également l'expertise et les apports de Joseph Titrisation, en tant que Société de gestion agréée.

L'occasion lui a été donnée de présenter son projet : "La Titrisation". C'est un financement dit alternatif qui permet de lever du financement sur le marché financier à travers la cession d'un portefeuille de créance.

Et à elle de faire savoir à cet effet, que c'est une activité règlementée dans la zone Uemoa et qui requiert un agrément de l'autorité de régulation de la Zone notamment le Crepmf (Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers)

Une belle opportunité a été également donnée aux participants par une série de panels d'éclairer leur lanterne à travers trois sous-thèmes. Notamment, " Retour Expérience " Une thématique qui a permis de recueillir les avis pratiques d'entités ayant eu recours à la technique en tant que cédants et investisseurs.

" Les coulisses d'une Titrisation ". Un sous-thème qui a permis aux acteurs majeurs du marché de développer et de décrire leur expertise et de démontrer une opération de Titrisation.

" Benchmart et Perspectives d'évolution ", cette thématique s'est penché sur la revue des opérations réalisées sur le marché financier de la Zone Uemoa et de procéder à un benchmark avec le marché européen et marocain.

Joseph Dagrou représentant Adama Coulibaly, ministre de l'Economie et des Finances a tenu à remercier et féliciter la Société de Gestion de Fonds Commun de Titrisation de Créances (Fctc) à savoir Joseph Titrisation pour son ambition de promouvoir la technique financière de la Titrisation de créances auprès de la Côte d'Ivoire, des Institutions de microfinances, des sociétés publiques, des Entreprises Commerciales en vue d'accélérer son utilisation.

Avant de procéder à l'ouverture dudit forum, il a instruit les participants : " Le monde de la finance étant en constante évolution, il est de notre devoir de rester ouvert à l'innovation et d'envisager toutes les possibilités qui nous sont offertes dans le cadre de la mobilisation des gaps de financement ".

Le Forum faut-il le noter, a permis de "démystifier" la Titrisation et de présenter cette technique financière comme étant une opportunité pour le financement des entités privées et publiques de l'Economie Ouest Africaine. Un forum qui a également servi d'occasion de partager l'expérience et l'expertise de divers acteurs de l'écosystème.