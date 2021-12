Guinée: Clermont Foot - Sa garde à vue, Mohamed Bayo laisse cette affaire derrière lui

Auteur de 8 buts en Ligue 1 cette saison, Mohamed Bayo est l'un des joueurs qui portent Clermont Foot au cours de l'exercice en cours.

Mais l'attaquant guinéen a récemment été secoué par une affaire, celle de l'accident qu'il avait provoqué alors qu'il était en état d'ivresse et qui a été à l'origine de sa garde à vue fin octobre.

Tout en reconnaissant son tort, Bayo laisse cette affaire derrière lui et compte désormais se consacrer uniquement au football.

"Dans ma tête, je me suis dit que j'avais fait une erreur. C'est la vie, ça arrive à tout le monde. Moi, on en parle parce que je suis footballeur mais ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Très honnêtement, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je me prenne la tête, que je me remette au travail, que je sois concentré, et puis que le reste viendrait tout seul. Je ne me suis pas mis la tête dans le seau. J'ai continué à travailler et maintenant ça revient petit à petit ", a-t-il dit dans un entretien avec l'AFP, repris par Rmc Sport.