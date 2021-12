Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-allemande - La Giz veut encourager les réformes

Pour célébrer l'ensemble des progrès réalisés, la coopération allemande à travers le projet Ape/réformes a organisé une cérémonie d'exception dénommée " le forum des réformes 21 ", le mercredi 1er décembre, à Latrille Event-Cocody.

A travers cette rencontre, la Giz veut promouvoir le partenariat afin d'encourager les réformes en tant que nouveau concept de coopération bilatérale entre la République de Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne et présenter une image intégrée et harmonisée de cette coopération.

David Robert, chef de projet appui au partenariat pour encourager les réformes à l'Ambassade de l'Allemagne, a indiqué que plusieurs réformes sont engagées dans différents domaines, notamment dans les secteurs de la bonne gouvernance, du financement des réformes, l'emploi et la formation.

" La Côte d'Ivoire est sur le chemin des réformes pour dynamiser son économie. À travers cette réforme, nous apportons le soutien de la coopération allemande dans la bonne gouvernance pour avoir plus d'investissements privés. Nous apportons aussi un soutien dans le changement climatique ", a-t-il déclaré.

Un panel sur le thème : " Grands axes et perspectives des réformes énergétiques et de l'emploi ", a été organisé.

Panéliste, Marc Daubrey, représentant la plateforme des Pme, a soutenu que les réformes riment avec la transition énergétique. Selon lui, pour deux raisons principales. " D'abord, au niveau interne, l'homme a besoin d'aller avec la demande. La démographie augmente. Donc, il faut développer le pays pour améliorer les conditions de vie de la population. Il faut que l'offre en énergie puisse suivre. Ensuite, au niveau international, ce sont les engagements de la Côte d'Ivoire notamment lors de l'accord de Paris qui a été renouvelé à Glasgow. Lequel engagement précise que la Côte d'Ivoire aura dans son kit électrique des énergies renouvelables notamment l'énergie soleil, la biomasse "

Quant au second panéliste, Kobina Kouassi Emmanuel, Directeur du Suivi et de l'Évaluation de la politique d'emploi au ministre de l'emploi et de la protection sociale, il a présenté les différentes réformes au niveau du secteur de l'emploi en Côte d'Ivoire. Il a indiqué que les réformes en cours sont le régime social des travailleurs indépendants, la stratégie de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, la réforme au niveau la formation professionnelle avec l'apprentissage et le projet de valorisation des acquis des expériences. " Nous avons près de 90% des emplois qui sont dans l'informel. Nous essayerons au mieux de réduire l'informalité des emplois. Nous travaillons à formaliser les emplois. Pour que des personnes, au lieu de s'appeler chômeurs, ils aillent s'appeler travailleurs ", a-t-il indiqué.

Ce premier Forum des réformes en Côte d'Ivoire a enregistré la participation de cent représentants de l'Ambassade d'Allemagne, les partenaires-clés des projets du partenariat, de la Kfw et du personnel de la Giz.

Rappelons que le projet Ape/réformes s'inscrit dans le cadre du partenariat pour encourager les réformes, convenu entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne le 28 novembre 2017, dans la déclaration dite d'intention conjointe.

Ledit Partenariat qui a pour objectif d'encourager les réformes est une composante du Compact avec l'Afrique, une Initiative lancée par les pays du G20, visant à promouvoir les investissements privés dans les pays africains, en liaison avec les priorités de ces pays.

L'ambassadeur Diaby Vacaba, Directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora de la République de Côte d'Ivoire, a rehaussé de sa présence cette cérémonie.