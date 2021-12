Afrique: Lutte contre le Vih-SIDA et le Covid-19 au poste de contrôle juxtaposé de Laléraba - Les populations riveraines sensibilisées

L'opérateur technique chargé de la construction du Poste de contrôle juxtaposé (Pcj) de Laléraba à la frontière avec le Burkina Faso, Scanning Systems, entend amener les usagers et les populations riveraines à adopter un comportement qui bloque la transmission et la propagation du Vih/Sida et du Covid-19. C'est l'objectif de l'opération de sensibilisation organisée à leur intention le 1er décembre 2021.

L'action de sensibilisation a consisté, notamment à une remise de kits de lavage de main, de gel hydro-alcoolique et des centaines de préservatifs masculins et féminins réceptionnés par les autorités administratives dont Coulibaly Adama, sous-préfet de Kaouara.

Coulibaly Adama a salué l'initiative et invité les populations à s'impliquer davantage dans la lutte contre la progression du Vih/Sida et de la maladie à coronavirus.

Au dire de Jonas Lago, conseiller chargé des relations publiques, qui conduisait la délégation de Scanning Sytems, " l'ouverture du chantier des Pcj avec la présence des travailleurs venus d'ailleurs et ceux recrutés localement a été identifiée comme une source potentielle de propagation des pandémies Vih/Sida et Covid-19 ". D'autant plus que " ces derniers interagissent avec les populations riveraines et les migrants entre les deux pays ", a-t-il expliqué.

Jonas Lago a également profité de l'occasion pour inviter les populations riveraines à s'approprier le Pcj de leur zone. " Nous invitons les populations à s'approprier cette infrastructure communautaire de facilitation du transit routier inter-Etat et d'intégration sous-régionale et qui, manifestement et sans aucun doute, apportera une valeur ajoutée au développement de la sous-préfecture de Kaouara et de la région ", a-t-il souligné. " Laléraba sera donc le vecteur du Tchologo nouveau pour un développement durable ", a ajouté M. Lago.

Le Pcj de Laléraba est un des instruments de facilitation du transit et d'amélioration du commerce inter-Etat. La première pierre a été posée depuis novembre 2016. L'ouvrage devrait être livré à la fin du premier trimestre 2022.