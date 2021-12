Cote d'Ivoire: Trésorpay-trésormoney - Plus de 800 souscriptions aux journées carrières à Dimbokro

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp) a participé activement à la 9e édition des Journées carrières organisée, du 25 au 27 novembre 2021, à Dimbokro.

" De l'école à la vie active : stratégies d'insertion socioprofessionnelle de la jeunesse ", tel était le thème de ces journées carrières dont le lancement a été fait par la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné.

A travers un stand, les services du Trésor public ont, en plus des missions de cette administration, présenté les nouveaux moyens d'encaissement et de paiement des recettes publiques. Notamment, le Centre d'écoute, dispositif de la relation clients du Trésor public et sa plateforme électronique.

A cette occasion, le Trésor public a enregistré plus de 800 souscripteurs à sa plateforme électronique TresorMoney, pour la plupart des élèves et étudiants.

L'Enseignement supérieur, à travers le paiement des bourses, la Fonction publique, pour le paiement des frais de concours, l'Éducation nationale et l'Enseignement technique pour les frais d'examen, le secteur du transport, pour le paiement des contraventions, la Justice pour les actes de justice, entre autres, sont déjà engagés à utiliser ce système électronique de paiement.

Le stand du Trésor public a été aussi pris d'assaut par les parents d'étudiants, parents d'élèves, demandeurs d'emploi, travailleurs des secteurs publics et privés, des entreprises (Pme, Pmi, Grandes industries) et du grand public. Tous ont manifesté un grand intérêt pour ce mode de paiement.

Les participants à ces journées ont ainsi appris que la plateforme TresorPay-TresorMoney vise à dématérialiser les paiements et les encaissements effectués dans les guichets du Trésor public, à savoir le paiement des bourses des étudiants, frais d'inscription et de scolarité, frais des concours publics, le paiement des contraventions et autres amendes, celui des pensions des retraités et autres pécules, le paiement des frais de mission et le recouvrement des recettes de l'État, etc.

Se réjouissant des performances du Trésor public, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, a indiqué en substance : "Le paiement des frais d'examen se fait désormais via l'applicatif TresorPay-TresorMoney. Il était important pour le Trésor public d'être présent à ces journées pour ainsi permettre aux élèves et étudiants de mieux connaître cet outil digital majeur, ses fonctionnalités pour une meilleure utilisation".