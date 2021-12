Seychelles: Le recensement aux Seychelles, repoussé en 2022 en raison du Covid-19

Le recensement des logements et de la population des Seychelles est à nouveau repoussé et devrait maintenant avoir lieu en 2022 en raison des restrictions liées au COVID-19, a déclaré le Bureau national des statistiques (NBS).

Le recensement est normalement effectué tous les 10 ans et devait être effectué en 2020, mais la pandémie mondiale a rendu difficile la réalisation de l'enquête qui se fait en faisant du porte-à-porte.

"Après avoir été retardé en 2020, nous nous attendions à ce qu'il soit en 2021, mais encore une fois, nous avons dû reporter, bien que nous ayons réussi à avoir un petit recensement pilote pour évaluer et mieux préparer celui à l'échelle nationale", a déclaré Helena Butler-Payette, chef adjointe de le BNS.

Le recensement pilote numérique a été effectué à Anse Aux Pins, un district de l'est de Mahé, et Mme. Butler-Payette a expliqué qu'il s'agissait d'une bonne préparation pour le recensement de 2022.

L'avantage du recensement numérique est que toutes les informations et données sont stockées dans une tablette, ce qui facilite le traitement, avec moins d'erreurs et permet de terminer l'ensemble du processus plus rapidement, ce qui est un grand avantage bien qu'il s'agisse d'un investissement coûteux.

Le recensement de 2022 collectera des informations sur le nombre total de personnes et leurs caractéristiques, telles que le sexe, l'âge, la zone de résidence, le niveau d'éducation, les conditions de vie et le statut économique, entre autres, et cela aidera le gouvernement dans ses programmes de planification et de développement.

Mme. Butler-Payette a déclaré que l'un des principaux besoins d'un recensement à l'échelle d'un pays est les ressources humaines et que le NBS est déjà à la recherche de personnes qui seraient intéressées à mener l'enquête l'année prochaine.

"Pour le moment, nous n'avons pas fixé de date car nous devons attendre que le ministère de l'Éducation finalise son calendrier scolaire", a-t-elle déclaré.

Le recensement de la population se fait généralement pendant les vacances scolaires car la majorité des personnes qui le réalise sont des enseignants des écoles.

Le NBS appelle cependant toute personne intéressée à contacter son bureau pour plus d'informations sur son numéro de téléphone 4611650.

Les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, ont mené six recensements depuis leur indépendance en juin 1976. Le premier a eu lieu en 1977, suivi d'un autre en 1987. Les quatre autres ont eu lieu en 1994, 1997, 2002 et 2010 et ont été faits en partie pour délimiter les frontières administratives.

Le recensement de 2022 doit déterminer la population du pays et collecter des statistiques relatives au logement et aux services publics, à l'éducation, à la santé, à l'emploi et aux activités économiques des ménages, à l'information et à la communication, à la sécurité, aux transports et à l'agriculture. La pleine participation au recensement est à la fois un devoir civique et légal pour tous les résidents des Seychelles.

Selon le NBS, en juin 2021, la population des Seychelles était de 99 202 habitants, ce qui représentait un taux de croissance annuel de 0,7% par rapport au 1er juillet de l'année dernière.